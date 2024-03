Tomó el ráquet, le pegó y su adversario no llegó. Todo metafóricamente, porque Horacio de la Peña hace rato que colgó las de tenis. Pese a eso, el argentino está ligado al mundo del saque y volea, desde su rol de entrenador.

Como es un experimentado, desde Al Aire Libre en Cooperativa lo contactaron apra que diera su opinión sobre el febrero lleno de tenis que tuvimos por esta parte del continente. ATP de Buenos Aire y ATP de Santiago, los principales escenarios.

El Pulga se mostró contento por el desempeño de los tenistas nacionales y resaltó el juego de Tabilo, principalmente. “Estamos muy felices porque tenemos un cuadro buenísimo, lleno de grandes estrellas. Le estamos dando la chance al tenis chileno para que siga progresando”, señaló el entrenador.

“Este año por primera vez en, creo, unos 60 años Chile tiene cuatro tenistas en el Top 100 y los cuatro se formaron en la Legión Sudamericana. Pasó lo mismo en Argentina. Estamos más que orgullosos, estamos haciendo un gran trabajo. Estamos demostrándole al mundo que Sudamérica lo único que necesita son oportunidades”, añadió.

Análisis al pormenor

Dos momentos diferentes. Mientras que Alejandro Tabilo se metió en la final del Chile Open, Cristian Garín pasó sin glorias por el campeonato jugado en San Carlos de Apoquindo. Para el Pulga, la final jugada por el primero de ellos, pudo tener otro desenlace.

“En la final tuvo una gran chance Ale Tabilo. Jugó muy bien Báez, pero Tabilo pudo al menos haber llegado 5-5 en el tercer set. Ahí con todo el público, estuvo todo muy muy cerca”, argumentó De la Peña, añadiendo a su análisis el tema de Garín.

“No estaba mentalmente en condiciones para jugar. El primer inconveniente que tuvo es que la cabeza se le escapó y no logró nunca enfocarse, más allá de que no está jugando mal. No lo vi enfocado en el torneo”, apuntó el ex técnico de Nicolás Massú, quien no se guardó los consejos.

“Lo que yo haría es empezar en circuitos más chicos, no cargarme de presión al jugar torneos grandes y esperar que pasen cosas increíbles en dos torneos. Creo que tendría que empezar un poquito más suave, pero cada uno conoce su paño y sabe lo que tiene que hacer”, aseguró.

“Yo no estoy muy cerca de su entorno. Sé que no está pasando un buen momento, pero no sé si es psicológico, tenístico, si anda medio lesionado. Sé que no se siente al cien por cien, y para volver al circuito tiene que estar al cien”, prosiguió el Pulga, quien tiró un pronóstico de aquí a fin de año.

“El tenis chileno, y en particular el tenis de Ale Tabilo, tiene para seguir creciendo. Si me preguntan a mí, creo que a fin de año va a haber una pelea importante entre Jarry y Tabilo para ver quién es el número uno de Chile. Ojalá Cristián Garin vuelva a encontrar su tenis y pueda pelearles también. Los tres tienen talento para estar bien metidos en el ránking mundial”, cerró el Pulga.