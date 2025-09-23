Alejandro Tabilo vivió en Chengdú uno de esos torneos que cambian temporadas. El chileno se impuso en una final maratónica de 2 horas y 37 minutos al italiano Lorenzo Musetti, actual número 9 del mundo, con parciales de 6-3, 2-6 y 7-6(5).

Es un triunfo de peso pesado, ante un top 10, que llegó justo cuando Jano más lo necesitaba. Con eso, consigue el tercer título ATP de su carrera.

Tabilo vuelve a la élite con salto histórico en el ranking

El título no solo le entregó un trofeo, también lo premió con 250 puntos ATP. Esa suma le permitió pegarse un salto monumental en la clasificación en vivo.

El chileno pasó del puesto 112° al 72° del mundo. Una escalada que lo instala nuevamente en la élite y que confirma que su tenis sigue ahí, esperando la oportunidad para volver a brillar.

Con este avance, Tabilo vuelve a instalar la bandera chilena entre los cien mejores del planeta, siendo además el único representante nacional en esa zona de privilegio.

Esto lo reafirma como el número uno de Chile y lo posiciona como líder indiscutido de la armada criolla.

Alejandro Tabilo en el Chengdú Open 2025 (Foto: Chengdú Open)

Un año de sombras y revancha

El logro toma aún más valor considerando lo que ha sido su temporada, llena de lesiones, pausas, problemas personales y rendimientos que lo habían alejado del circuito grande.

Todo eso parecía hundirlo en la incertidumbre, pero en Chengdú el zurdo demostró que sabe cómo levantarse.