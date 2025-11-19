Hizo una jugada estúpida, fue el hazmerreír mundial y regaló la victoria en la Davis: “Soy un payaso”

Las Finales de la Copa Davis se disputan en Bologna, donde hay muy poca expectación por lo apagado del ex Mundial del Tenis y porque no fueron los mejores jugadores a representar a sus países.

El primer cruce de cuartos de final fue entre Francia y Bélgica, donde se produjo una sorpresa, ya que los belgas se impusieron por 2-0, para así avanzar a semifinales.

El duelo que abrió la serie entre los países vecinos fue el de Corentin Moutet con Raphael Collignon, donde el galo hizo una verdadera “burrada” antes de perder por 2-6, 7-5 y 7-5.

Moutet reconoce que es un payaso

Corentin Moutet ganaba por 6-2 y el segundo set estaba 5-5 y 15-15, cuando se le ocurrió intentar hacer un punto lleno de magia, que no le resultó y fue el punto de inflexión para que levantara Collignon.

Finalmente el francés perdió y luego su país la serie ante Bélgica. En rueda de prensa le preguntaron por la polémica jugada y reconoció que se siente como un payaso.

“Esperaba esta pregunta, la verdad, aunque no la primera”, dijo apenas escuchó la consulta de la prensa.

“¿Qué quieres que te diga? ¿Fue el mejor tiro para jugar en ese momento? No estoy seguro. ¿Era la mejor opción para jugar esa pelota? Yo tampoco estoy seguro. ¿Qué puedo decir en estos momentos? Lo hice muchas veces en mi carrera, la gente suele decir que soy un genio cuando lo hago, pero ahora probablemente dirán que soy un payaso. Así es como me siento ahora mismo“, explicó.

Luego, Moutet ahondó en su explicación: “creo que ha sido cosa del estrés, la tensión del partido, la emoción, por eso hice lo que hice. Estaba en un juego tremendamente apretado, creo que por eso jugué ese tiro. Es difícil tomar la decisión, incluso si a la gente le puede parecer estúpido, ahora mismo me lo parece hasta a mí, no sé qué decir. Era un punto importante, hubiera sido más inteligente terminar con una volea, así que no puedo volver a jugarlo. Si tuviera que jugarlo de nuevo, seguro que haría otra cosa”.

Bélgica clasificó a semifinales y espera al ganador de la serie entre el local Italia y Austria.