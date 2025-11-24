En la Selección Chilena continúan con la búsqueda de un nuevo entrenador para el proceso con miras al Mundial 2030. Pese a que el favorito de muchos, como Manuel Pellegrini, no llegará a la brevedad, hay otros que se ofrecen públicamente para tomar el cargo.

Uno de ellos es Marco Antonio Figueroa, quien a través de sus redes sociales destaca las opciones de “expertos” que lo ponen como candidato para asumir el puesto que hoy, de forma interina, tiene el Jefe de Selecciones, Nicolás Córdova.

El problema es que por más ganas que muestra el “Fantasma” de asumir la dirección técnica de Chile, sus últimos trabajos no hacen más que alejar cualquier posibilidad. Prueba de ello ocurre en su paso por Nicaragua, con polémicas de por medio.

Se ofreció para dirigir a Chile y quedó sin trabajo

No sólo obtuvo malos resultados tanto en la Liga de Naciones Concacaf como en Copa Oro. En las clasificatorias de esta confederación para el Mundial 2026, Figueroa fue incapaz de llevar a su equipo siquiera al repechaje intercontinental. A esto se suman sus desencuentros con la prensa local.

Todo lo anterior hicieron un cóctel explosivo que derivó en que la Federación de Fútbol de Nicaragua tome la decisión de poner fin al ciclo del “Fantasma” como técnico, según reveló el diario local La Prensa. “No hay intención de parte de la Fenifut de extender la relación laboral con el estratega chileno”, afirma el medio.

“Durante los próximos días se dará a conocer de manera oficial la culminación del ciclo de Marco Antonio Figueroa con la Selección Nacional”, añadió la publicación nicaragüense. Con este antecedente, ¿insistirá con su deseo de dirigir a Chile?

Los números del “Fantasma” en Nicaragua

Marco Antonio Figueroa se hizo cargo de este combinado nacional en febrero del 2022. Dirigió un total de 41 encuentros, entre amistosos, Copa Oro, Liga de Naciones Concacaf y Eliminatorias, con un desempeño de 16 victorias, siete empates y 18 derrotas, con 44.71 por ciento de rendimiento.