La selección chilena sigue en busca de un nuevo entrenador que se haga cargo de un nuevo proceso, tras el fracaso de Ricardo Gareca en el camino al Mundial de 2026.

Si bien, por ahora, se mantiene el interinato de Nicolás Córdova, al menos hasta el mes de marzo, ya comienzan a sonar nombres, donde el de Manuel Pellegrini lleva la delantera.

Con lo difícil que es conseguir la aprobación de uno de los entrenadores más destacados en la historia de Chile a nivel internacional, surge un nuevo candidato para el cargo.

Así lo hizo saber el histórico Carlos Caszely, quien aseguró que su nombre va por otro camino, con alguien que enderece el camino para la Roja: Marco Antonio Figueroa.

Marco Antonio Figueroa es el apuntado por Caszely por su estilo para la selección chilena. Foto: Jorge Loyola/Photosport

¿Fantasma Figueroa candidato a la selección chilena?

Fue en el episodio 15 de el programa “El Gerente” con el periodista Nelson Osses y el ex jugador Rodrigo Goldberg, que Carlos Caszely frenó en seco cuando se hablaba de “un consenso por Manuel Pellegrini” a la selección chilena.

“Tu sabes quién es el hermano putativo de Manuel Pellegrini, Arturo Salah que fue presidente de la federación y nunca lo trajo”, explicó el ex goleador.

En eso sumó otro detalle: “Felipe Correa dijo que en marzo tenemos seguro un técnico y Manuel tiene contrato hasta junio”.

Por lo mismo, lanzó con todo a su candidato: “Nada que perfiles, a mi siempre dame al Fantasma Figueroa, lo he dicho en todos lados, tiene huevos enormes, no le importan nada y se impone ante cualquier jugador”.

“Ya estando afuera tiene que haber aprendido a manejarse con la prensa, pero el Fantasma Figueroa es bravo, no le vienen con cosas”, cerró.