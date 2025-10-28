Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección chilena

Caszely vuelve a pedir a sorpresivo candidato a la selección chilena: “Tiene huevos enormes”

El histórico delantero asegura que Pellegrini no aceptará venir, por lo que hay que enfocarse en otro nombre: el Fantasma Figueroa.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Carlos Caszelye se la juega con otro nombre para la Roja.
© MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORTCarlos Caszelye se la juega con otro nombre para la Roja.

La selección chilena sigue en busca de un nuevo entrenador que se haga cargo de un nuevo proceso, tras el fracaso de Ricardo Gareca en el camino al Mundial de 2026.

Si bien, por ahora, se mantiene el interinato de Nicolás Córdova, al menos hasta el mes de marzo, ya comienzan a sonar nombres, donde el de Manuel Pellegrini lleva la delantera.

Con lo difícil que es conseguir la aprobación de uno de los entrenadores más destacados en la historia de Chile a nivel internacional, surge un nuevo candidato para el cargo.

Así lo hizo saber el histórico Carlos Caszely, quien aseguró que su nombre va por otro camino, con alguien que enderece el camino para la Roja: Marco Antonio Figueroa.

Marco Antonio Figueroa es el apuntado por Caszely por su estilo para la selección chilena. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Marco Antonio Figueroa es el apuntado por Caszely por su estilo para la selección chilena. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Caszely le canta las verdades a la cara a Córdova por sus métricas: “tiras 400 centros, pero no haces goles”

ver también

Caszely le canta las verdades a la cara a Córdova por sus métricas: “tiras 400 centros, pero no haces goles”

¿Fantasma Figueroa candidato a la selección chilena?

Fue en el episodio 15 de el programa “El Gerente” con el periodista Nelson Osses y el ex jugador Rodrigo Goldberg, que Carlos Caszely frenó en seco cuando se hablaba de “un consenso por Manuel Pellegrini” a la selección chilena.

Publicidad

“Tu sabes quién es el hermano putativo de Manuel Pellegrini, Arturo Salah que fue presidente de la federación y nunca lo trajo”, explicó el ex goleador.

En eso sumó otro detalle: “Felipe Correa dijo que en marzo tenemos seguro un técnico y Manuel tiene contrato hasta junio”.

Por lo mismo, lanzó con todo a su candidato: “Nada que perfiles, a mi siempre dame al Fantasma Figueroa, lo he dicho en todos lados, tiene huevos enormes, no le importan nada y se impone ante cualquier jugador”.

Publicidad

“Ya estando afuera tiene que haber aprendido a manejarse con la prensa, pero el Fantasma Figueroa es bravo, no le vienen con cosas”, cerró.

Fantasma Figueroa destruye a su arquero tras goleada ante Costa Rica: “Cada día que juega, pierde…”

ver también

Fantasma Figueroa destruye a su arquero tras goleada ante Costa Rica: “Cada día que juega, pierde…”

Lee también
Fantasma Figueroa destruye a su arquero tras goleada ante Costa Rica
Internacional

Fantasma Figueroa destruye a su arquero tras goleada ante Costa Rica

Fantasma Figueroa pierde surreal partido y se aleja del Mundial 2026
Internacional

Fantasma Figueroa pierde surreal partido y se aleja del Mundial 2026

Fantasma Figueroa es candidateado para llegar a la selección chilena
Selección Chilena

Fantasma Figueroa es candidateado para llegar a la selección chilena

Anuncian nuevas medidas para impulsar el Movimiento Parapanamericano
Redsport

Anuncian nuevas medidas para impulsar el Movimiento Parapanamericano

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo