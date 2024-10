Arde Troya en la Concacaf tras el 0-0 entre Jamaica y Honduras, resultado que dejó eliminado de la Nations League al Nicaragua de Marco Antonio Figueroa. La prensa centroamericana rápidamente acusó arreglín para asegurar la clasificación de los equipos en el Grupo B.

Por eso, y tras una épica remotada en el 3-2 ante Guayana Francesa, El Fantasma habló con RedGol y analizó el polémico duelo que involucró a Reinaldo Rueda como técnico hondureño.

“Cada técnico está con su librito (Rueda), a ellos les convenía el empate, lo que viene no es lo mismo, se enfrentan a rivales que son duros, ahí no se puede especular”, dijo el ex DT de Cobreloa.

“No corrían…”: Las dudas del Fantasma

Consultado sobre el partido entre jamaicanos y el seleccionado de Honduras, Marco Antonio Figueroa habló sin pelos en la lengua y se sinceró en el análisis con RedGol.

“Vi los resúmenes del partido y me pareció un partido muy raro, no soy quien para decir que se arreglaron o no, no me consta, pero fue un partido muy atípico”, partió diciendo.

Para MAF, las dudas sobre el eventual arreglín de los equipos pasan porque “tiraban pelotazos y los delanteros no corrían, llegaron dos veces al arco en 90 minutos. Dueda la sensación de un partido raro, pero ya está”, cerró.

Pese a eso, el DT saca pecho por sus exitosos 2 años y medio en Nicaragua, con más del 80% de rendimiento, diciendo que “a la prensa acá no le gustaba el futbol, solo béisbol, pero eso cambió”.