Marco Antonio Figueroa se transformó en todo un referente para el fútbol de Nicaragua. Al mando de su selección el Fantasma ha tenido un gran rendimiento y por lo mismo se ha dado el lujo de imponer reglas claras para sus dirigidos.

En charla con el periodista José Alberto Montenegro, el DT chileno aseguró que en su camarín está aplicando mano dura en torno a la apariencia de sus jugadores en la selección.

“No me gustan los cortes de pelos raros, no me gustan los cortes de pelos pintados, no me gustan los tatuajes cuando son excesivos”, afirmó el ex Cobreloa, Universidad de Chile, Universidad Católica y O’Higgins, por nombrar algunos.

En ese sentido, Figueroa fue claro en decir que “hay muchas cosas que no me gustan (…) Los jugadores han entendido bien que es por el bien de ellos”.

“Son muchas las cosas que estamos tratando de corregir, para que el jugador entienda que esta profesión es corta y es la más bonita para nosotros, que jugamos”, concluyó.

Hay que destacar que de la mano de Marco Antonio Figueroa la selección de Nicaragua ha logrado resultados históricos. Con el DT chileno ascendieron a la Liga A de Naciones de la Concacaf y clasificaron a la Copa Oro.

Marco Antonio Figueroa está desde el 2022 dirigiendo a la selección de Nicaragua. | Foto: FENIFUT Nicaragua.

El gran desafío ahora será clasificar para el Mundial 2026, instancia donde Nicaragua está bien aspectado con Figueroa al marchar líderes del Grupo D en la segunda ronda. El equipo ‘pinolero’ ha ganado sus dos partidos y suma seis puntos, al igual que Panamá.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.