Marco Antonio Figueroa está realizando una gran campaña al mando de la selección de fútbol de Nicaragua. En las eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Norteamérica del 2026 demostró su superioridad ante elencos más débiles y goleó a Belice y Montserrat.

La buena labor realizada en Centroamérica se la toma con calma el Fantasma. “Para Chile soy el chanta, el vendehumo. Me cuesta hablar de mi trabajo, prefiero estar desaparecido como buen fantasma ja, ja”, cuenta en entrevista con Redgol.

Señala que hay buena materia prima en Nicaragua. “Esta selección joven nos da ilusión de dejar algo cuando yo abandone mi proceso. El arquero tiene 21 años, los volantes 22, 23 años, defensas menos de 26 años. Pueden jugar los más grandes y los jóvenes, solo hay dos mayores. Es que sabes, hay futbolistas que juegan muy bien en este país”, sentencia.

Recomendación a Cobreloa en el mercado de pases

De hecho Figueroa, que no esconde su corazón naranja, asegura que el medio chileno debe mirar a Nicaragua para contratar refuerzos.

Fantasma Figueroa dirigiendo a Cobreloa el 2020 (Photosport)

“Me encantaría poder ayudar, pero no conozco a la gente que está trabajando en Cobreloa. Aunque si quieren una recomendación, acá tenemos buenos jugadores que andarían muy bien en el fútbol chileno que pueden llevar”, asegura.

Agrega que “sabemos que es difícil porque no voltean a ver a Nicaragua desde Sudamérica. En verdad a nadie en Centroamérica. Pero mira Panamá, saca muchos jugadores al extranjero y seguro Nicaragua no tardará en exportar a sus joyas, sólo que por ahora las ofertas no son tan buenas para los clubes”.

Entre los más destacados nombra a los defensas Marvin Fletes (24 años, del club Real Estelí) y Juan Luis Pérez (26 años, del Alajualense de Costa Rica). “La dupla de centrales lo hace muy bien, me encantaría que Cobreloa le diera una vueltecita antes de decidir, pues sé que Dalcio (Giovagnoli) va a querer llevar un central”.

El problema de Cobreloa para el Fantasma

Esto porque indica el Fantasma que “Cobreloa no necesita un central, sino que dos. Y además un goleador. El problema es que cuando asciendes, Astorga se equivoca en mantener una base de Segunda División, la Primera es totalmente distinta”.

“Tras enfrentarse a Melipilla juegas con la U o Colo Colo, es totalmente distinto. Le falta jerarquía, sin dar nombres específicos, no están para Primera los centrales. El medio es débil y adelante sólo hay uno que puede hacer los goles”, finaliza su análisis sobre el elenco de Calama.