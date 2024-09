El ex jugador y técnico loíno, hoy en Nicaragua, fue categórico en su análisis del actual plantel naranja, y lanzó sus dardos hacia la actual dirigencia.

En la previa a la 25° fecha del Campeonato Nacional, este miércoles saltará a la cancha Cobreloa, equipo complicado con la permanencia en Primera División, quien recibirá a Ñublense, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, con la obligación de ganar.

Una necesidad que ve a la distancia un histórico de la institución, tanto como jugador como entrenador, como es Marco Antonio Figueroa, actual técnico de la selección de Nicaragua, que en conversación con Bolavip hizo un lapidario análisis de la actualidad del club.

De partida, exculpa de cualquier responsabilidad tanto al actual DT Dalcio Giovagnoli, como el anterior Emiliano Astorga, ya que “son parecidos en cuanto a táctica y fútbol, yo creo que el tema pasa por la capacidad de los jugadores que dejó”.

Marco Antonio Figueroa tuvo su última etapa como técnico de Cobreloa en 2020 (Photosport)

Figueroa destroza al actual plantel de Cobreloa

“No puede tener esa defensa tan mala y unos (jugadores) que ni en la B jugarían, pero no daré nombres ni quiero ofender a nadie”, agrega el Fantasma desde su actual posición y lanza una categórica reflexión sobre los futbolistas loínos.

“Ni cuando yo dirigí en la B tenía jugadores tan malos. Quizás uno o dos, porque no había más en el mercado, pero no 11. Hay gente que dice ‘que el arquero, que este’, pero Cobreloa está cometiendo el error de siempre: dirigentes que no supieron manejar contrataciones”, afirma Figueroa.

De todas formas, el técnico nacional sostuvo que “lamento mucho la situación del equipo, estoy pegado viendo los partidos, pero no posteo por respeto. Es muy difícil la situación, pero como hincha mando ánimo y ojalá Dalcio tenga la varita para ganar partidos y librarnos del descenso“.

¿Cómo están los loínos en la Tabla de Posiciones?

Cobreloa está en un momento delicadísimo en su vuelta a la Primera División, luego de ocho años en el Ascenso. A seis fechas para el final de la temporada 2024, se ubica en la 15° posición con 24 puntos, misma cantidad que Unión La Calera, pero con peor diferencia de gol (-29 contra -12).

Su siguiente desafío será este martes 24 de septiembre, cuando a partir de las cinco y media de la tarde reciba en el Estadio Zorros del Desierto de Calama a Ñublense, en la continuidad de la 25° fecha del Campeonato Nacional.