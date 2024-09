El regreso a Primera División no ha sido nada bueno para Cobreloa, quienes se ubican en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, en zona de descenso directo.

Algo que asumen en el camarín de jugadores en Calama, donde aterrizan las aspiraciones para la presente temporada: “Lo que está a la vista de todos es tratar de mantener la categoría y hacernos fuertes para el siguiente año”.

Fue Cristián Insaurralde quien sacó la voz con En la Línea Deportes, donde aseguró que están pagando las consecuencias de malas decisiones y queda poner el pecho.

“Este año fue bastante difícil, complicado y con un montón de altibajos e irregularidades Después de tantos años de sufrimiento en la B, nos tocó pagar el derecho de piso y ojalá sea el último de lo que queda”, destacó.

Cobreloa lamenta la campaña en su regreso a Primera División. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Cobreloa pide a sus hinchas aferrarse a la ilusión

Fue el mismo referente de Cobreloa quien mandó un potente mensaje a los hinchas del club, para que se mantengan apoyando a la institución más allá de los jugadores que están presentes.

“El club se queda y nosotros los jugadores pasamos, entonces la gente no se puede dar de baja porque está enojada con el equipo. No pueden lastimar al club por culpa de once jugadores o de un plantel”, explicó.

“El club tiene su historia, va a seguir con su historia, y que sea el mejor de Chile como todos lo esperamos, pero necesitamos de todos, no sólo de los que entramos a la cancha a jugar”, finalizó.

Revisa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional:

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Foto: Google.

