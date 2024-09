Chile celebra las Fiestas Patrias y, por lo tanto, vive una pequeña pausa en el Campeonato Nacional. El fútbol nacional no verá acción este fin de semana, pero volverá el martes 24 de septiembre, donde se retomará la lucha por el título que lidera Universidad de Chile.

La fecha 25 del fútbol chileno se disputará entre el martes 24 y 25, pero realmente terminará el miércoles 16 de octubre. ¿Por qué? Colo Colo juega Copa Libertadores y tuvo que reprogramar su partido de la fecha, a jugarse contra Unión La Calera, para un mes más.

U. de Chile, puntera del torneo con 52 puntos, jugará el martes 24 contra Huachipato en el Nacional. Universidad Católica, en tanto, saltará a la cancha el miércoles 25 para enfrentar a Deportes Copiapó, al que reciben en el Bicentenario La Florida porque el Santa Laura estará ocupado.

Otro duelo interesante animarán Cobreloa y Ñublense en el Zorros del Desierto, donde los loínos lucharán con todo para escaparse de la zona del descenso. Además, juegan Palestino vs Iquique, Coquimbo vs Everton, Cobresal vs Audax y U. Española vs O’Higgins.

El martes 24 de septiembre vuelve el Campeonato Nacional, donde Universidad de Chile marcha puntera | Photosport

La programación del Campeonato Nacional tras las Fiestas Patrias

Martes 24 de septiembre

Palestino vs Deportes Iquique. 15.00 horas. La Cisterna.

Cobreloa vs Ñublense. 17:30 horas. Zorros del Desierto.

Universidad de Chile vs Huachipato. 20:00 horas. Nacional.

Coquimbo Unido vs Everton. 20:00 horas. Francisco Sánchez Rumoroso.

Miércoles 25 de septiembre

Cobresal vs Audax Italiano. 15:30 horas. El Cobre.

Unión Española vs O’Higgins. 18:00 horas. Santa Laura.

Universidad Católica vs Deportes Copiapó. 20:30 horas. Bicentenario La Florida.

Miércoles 16 de octubre

Unión La Calera vs Colo Colo. 19:00 horas. Nicolás Chahuán.

