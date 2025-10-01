Un duro momento enfrenta Ben Brereton Díaz en Inglaterra, ya que luego de dejar el Southampton y llegar al Derby County, su participación no ha convencido a los hinchas ni tampoco a la prensa inglesa, quienes tuvieron contundentes palabras para su desempeño.

En el último duelo del equipo que disputa la Championship, el seleccionado chileno entró como titular, pero fue sustituido al minuto 67, consiguiendo un empate por la cuenta mínima, lo que los posiciona en el penúltimo puesto de la tabla, en zona de descenso.

Pero a pesar de que el campeonato acaba de comenzar y por lo mismo, aún queda un largo camino por recorrer, los hinchas no aguantaron el desempeño del chileno y le criticaron su actitud en el ataque del equipo.

Las criticas a Brereton desde Inglaterra

El jugador nacional lleva 4 partidos disputados y 1 gol, pero los hinchas no se convencen de su desempeño, a pesar de que consiguió el respaldo del técnico John Eustace quien elogió al delantero chileno que se encuentra a préstamo tras anotar el empate a uno contra el Wrexham.

“Nuestro gol del empate fue fantástico. Fue de primera. Por eso Ben Brereton Díaz está aquí en el club. Sabemos que es un jugador de primer nivel”, señaló tras el encuentro.

El medio DerbyTelegraph se refirió al rendimiento de Ben, evaluándolo con un 4.5. Se colocó en buenas posiciones, pero la última jugada no estuvo a la altura, a diferencia del partido del sábado contra el Wrexham. Necesitaba hacer más en esas situaciones”.

Agregando que a pesar de que tuvo una buena ocasión “no pudo replicar la heroicidad del empate del sábado en el Wrexham, ya que su disparo fue bloqueado”.

Por su parte, los hinchas no tienen la misma impresión. Un usuario en X (Ex Twitter) escribió: “Brereton Díaz está irreconocible. Está lejos de su nivel en el Blackburn”.

Otro usuario escribió. “Honestamente no le creí a los fanáticos del Southampton cuando nos dijeron lo malo que era Brereton. En realidad, era peor”.

Revisa la reacción de los hinchas sobre Ben Brereton