La Liga

Alexis Sánchez tiene una ciudad a sus pies y recibe el mayor elogio en años: “Ha encendido un fanal…”

El delantero chileno ha tenido un gran arranque de temporada en Sevilla, donde recibe muchos elogios por su rendimiento.

Por Carlos Silva Rojas

Alexis Sánchez vive un buen presente en Sevilla.
© Getty ImagesAlexis Sánchez vive un buen presente en Sevilla.

Apenas se supo que Alexis Sánchez iba a jugar en la temporada 2025-2026 con la camiseta de Sevilla aparecieron los memes, porque los hinchas españoles se burlaban del delantero chileno, por su edad.

Los fanáticos andaluces no estaban contentos con la contratación del formado en Cobreloa, porque cuestionaban sus 36 años y también por su mala campaña pasada en Udinese, donde jugó poco y no hizo ningún gol.

Sin embargo, Alexis al parecer encontró su lugar en el mundo en Sevilla, porque en cuatro partidos ya demostró que puede rendir y ha sido factor con un gol y una asistencia.

Gabriel Suazo detalla la razón por la que Alexis Sánchez exuda clase en Sevilla: “Tiene mucha…”

Nuevos elogios para Alexis Sánchez por su momento en Sevilla

Ya está claro que Alexis empezó con el pie derecho en el cuadro de Andalucía, situación que analizó el periodista Eduardo Florido con una columna sobre el chileno en Diario de Sevilla.

“Alexis Sánchez, carisma de líder al servicio del Sevilla”, se titula la opinión sobre el atacante nacional.

“En apenas cuatro apariciones, Alexis Sánchez ha encendido un fanal de esperanza en el sevillismo. Matías Almeyda ya contaba con esa promesa por cumplir cuando avaló su fichaje, a bajísimo coste tras la rescisión de su contrato en el Udinese”, señala la columna.

Luego, destacan que hasta Almeyda está sorprendido por el nivel del Niño Maravilla y anticipa su participación en el partido de este sábado con Barcelona.

Alexis Sánchez es clave en Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Alexis Sánchez es clave en Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Pero hasta el propio técnico se está sorprendiendo de la respuesta del veterano crack. En Vallecas disfrutó de su primera titularidad con la camiseta del Sevilla. Y volvió a ser decisivo, como en Mendizorroza. ¿Lo será frente al Barcelona?”, agregó.

Alexis Sánchez vive un dulce momento en Sevilla y ahora tendrá una prueba de fuego ante su ex club.

Fracasó en la Premier League y renace en el Sevilla junto a Alexis Sánchez: “Saber portugués me ayudó”

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs FC Barcelona por la Liga de España?

El partido de Sevilla vs FC Barcelona por la Liga de España se jugará este sábado 4 de octubre, a partir de las 11:15 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

