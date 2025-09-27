La sequía goleadora de Ben Brereton por fin ha terminado. Este sábado el delantero fue clave y se vistió de héroe para darle un empate de oro al Derby County en la Championship.

En el duelo ante el Wrexham, el artillero de la selección chilena se sacó la mufa y pudo anotar por primera vez con la camiseta de los Carneros. Un tanto que llega justo cuando entre los hinchas comenzaban a aparecer los primeros críticos, a los que ahora su DT mandó a callar.

John Eustace habló tras el partido y le mandó un claro mensaje a los que se han atrevido a cuestionar al chileno. Además aprovechó de aplaudir el tremendo golazo que se mandó.

DT de Ben Brereton sale a darle feroz espaldarazo tras su primer gol con Derby County

La gran actuación de Ben Brereton, con su primer gol con el Derby County incluido, dejó más que feliz a John Eustace. El técnico conversó luego del 1 a 1 con el Wrexham y le dedicó algunas palabras tanto al chileno como a lo que fue el encuentro.

“Obtener un punto después de ir perdiendo por un gol en condiciones difíciles y en un lugar complicado fue gratificante“, comenzó señalando. “En la primera mitad estuve muy contento con nuestro desempeño, salvo en el último tercio, donde nos decepcionamos un poco; entramos en algunas zonas excelentes“.

El técnico del Derby County se tomó con calma la situación y avisó que ya vendrá la mejor versión del equipo. “Nos faltó un poco de calidad, pero estoy seguro de que eso llegará“.

Fue tras ello que el DT entró de lleno en la actuación de Ben Brereton. “Estamos decepcionados por la forma en que concedimos el balón, pero empatamos con un gol fantástico y es por eso que trajimos a Ben al club“.

En esa misma línea, John Eustace le pegó a los hinchas que han cuestionado al chileno. “Es de primer nivel y la gente olvida que no hizo pretemporada y que está recuperando la forma física, pero eso ya llegará“.

Finalmente, el estratega pidió paciencia y valoró el punto que se llevan. “Quedan 46 partidos por jugar en el campeonato y no siempre vamos a tener suerte, por lo que es importante sumar puntos donde podamos“.

Ben Brereton se estrenó como goleador con el Derby County y deja atrás meses complicados. El delantero quiere volver a ser el de antes y, por lo menos, toma confianza rápido en un equipo en el que se quiere destapar.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton esta temporada?

Con su actuación ante el Wrexham, Ben Brereton llegó a los 5 partidos oficiales disputados esta temporada entre Southampton y Derby County. En ellos ha aportado con 1 gol y no tiene asistencias en los 345 minutos que alcanza en el campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido del Derby County?

Ben Brereton se enfoca en seguir aportando con goles en el Derby County. El próximo partido del equipo del chileno y los Carneros será el martes 30 de septiembre desde las 16:00 horas cuando reciban al Charlton.