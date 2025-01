El debate por el mejor futbolista de la historia siempre es encendido, por la gran cantidad de jugadores extraordinarios que han surgido en este deporte. En lo que no hay discusión, es que en el listado hay uno que es contemporáneo: Lionel Messi.

Y así lo dejó claro Sergio Ramos, jugador que por muchos años fue rival del argentino cuando militaba en el Real Madrid, al señalar que es el mejor de todos los tiempos.

“Han sido muchos años sufriendo a Messi. Ahora lo disfruto. Es el mejor jugador que ha dado el fútbol”, comentó en una entrevista que concedió mientras jugaba en el PSG de Francia.

“Para mí siempre ha sido uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor, y tenerlo ahora dentro de nuestra plantilla yo creo que hace que el equipo recupere mucho más valor, que tenga más importancia para todo”, confesó en ese instante.

Ramos junto a Messi, en un clásico español

Admiración de Ramos por Ronaldinho

A pesar de su pasado en el Real Madrid, Ramos también elogió a otro crack que pasó por Barcelona por el talento que mostraba en el campo de juego: Ronaldinho.

“Yo creo que ha sido el jugador más mágico que he visto en la historia del fútbol. Lo he visto hacer cosas que no he visto otra vez a lo largo de mi vida”, manifestó sobre el brasileño.

“Para mí, él es un jugador diferente. Es un mago. Es mágico todo lo que él ha hecho. Es un genio”, lo elogió.

Contó también que “yo creo que a todos nos ha marcado el fútbol de Ronaldinho. El dribling, la velocidad y los goles. Creo que ha sido un jugador único. La única pena es que no haya estado más años a ese altísimo nivel que nos mostró”.

Finalmente señaló que “ha dejado un legado, de lo que es el fútbol diferente, la samba brasileña, la visión de juego, la velocidad, el desborde. Reúne cosas que tienen muy pocos jugadores en la historia del fútbol”.