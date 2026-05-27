La señal confirmó los primeros 34 encuentros que transmitirá durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Quedan cada vez menos días para el evento más esperado por los fanáticos del fútbol: una nueva edición de la Copa del Mundo, que esta vez se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que contará con la participación de 48 selecciones.

En ese contexto, Chilevisión, el canal del deporte, será la señal de televisión abierta de Sudamérica con mayor cobertura del torneo, transmitiendo un total de 52 partidos.

Ahora, la estación dio a conocer los primeros 34 encuentros que emitirá para todo el país, correspondientes a la fase de grupos y que se jugarán durante los primeros 17 días de competencia, hasta el 27 de junio.

Los partidos que van gratis por CHV

Además de la transmisión de los partidos, el canal tendrá resúmenes diarios, highlights y un destacado equipo a cargo de la cobertura del torneo. Claudio Palma, Fernando Solabarrieta y Patricio Barrera estarán en los relatos, mientras que Aldo Schiappacasse, Rodrigo Vera y Leonardo Bugueño asumirán los comentarios.

A ellos se sumarán Juan Vera y Claudio Bustíos como enviados especiales del área deportiva, Roberto Cox desde prensa y matinal, y los periodistas Clara Comparini e Ignacio Miranda, quienes participarán en los análisis y comentarios a través de Chilevisión Noticias.

El canal confirmó todos los partidos que transmitirá en primera ronda/Getty Images)

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A continuación, el listado completo de partidos que serán transmitidos por Chilevisión en la fase de grupos: