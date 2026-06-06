Confirmada: la formación llena de sorpresas de Chile para desafiar a Portugal de Cristiano Ronaldo

El entrenador de la Roja, Nicolás Córdova, oficializó el once que pondrá ante los lusos en duelo amistoso previo a la Copa del Mundo.

Uno de los desafíos más duros desde que es el entrenador interino de la selección chilena tendrá este sábado Nicolás Córdova, porque la Roja se mide ante Portugal en Lisboa.

El cuadro nacional será sparring del elenco luso, que se prepara con todo para su participación al Mundial 2026, certamen que una vez más tendremos que ver a lo lejos por TV.

Córdova alistó a la Selección durante toda la semana en Lisboa y eligió un once para chocar contra Cristiano Ronaldo y compañía, donde sorprende en algunos puestos de la cancha.

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La formación de Chile vs Portugal

Nicolás Córdova piensa en el recambio y pondrá a varios jugadores jóvenes en el once estelar chileno, aunque también escoge a algunos experimentados para apoyar con su bagaje.

Una de las mayores novedades será la presencia del joven lateral derecho Felipe Faúndez, de gran nivel en O’Higgins.

Mientras que en ataque mantiene a dos punteros y un 9, con Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia como los elegidos.

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Nicolás Córdova elige a sus titulares en la Roja.

De esta forma, el once chileno es con Vigouroux; Faúndez, Román, Maripán, Suazo; Pizarro, Loyola, Arce; Osorio, Tapia y Gutiérrez.

El partido entre la selección chilena y su simular de Portugal arranca a las 13:45 horas, por las pantallas de Chilevisión y con el mejor relato virtual a través de RedGol.

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