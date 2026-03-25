La selección chilena afina detalles para los que serán sus próximos duelos amistosos. En los entrenamientos de Nicolás Córdova, llamó la atención la presencia de César Cortés.

La Roja vive sus primeros trabajos del 2026, donde Cabo Verde y Nueva Zelanda serán los oponentes en los duelos a disputarse en Oceanía. Ambos rivales estarán en la próxima Copa del Mundo, por lo que serán interesantes pruebas para los nacionales.

César Cortés se une a La Roja

En las imágenes de los entrenamientos de la selección chilena al otro lado del mundo, ha llamado la atención la incorporación de un inesperado actor: César Cortés. Al zurdo se le ha visto dando indicaciones como un integrante más del cuerpo técnico.

Claro que Cortés no es el único “nuevo”, ya que también está Manuel Suárez, ex ayudante técnico de Juan Antonio Pizzi. Por esta razón, Felipe Correa, gerente de Selecciones Nacionales, salió a explicar que ambos están como invitados.

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“Nos interesa fortalecer el vínculo con profesionales y figuras que han sido parte de la historia de La Roja y que siempre pueden aportar sobre todo en este período con Nicolás Córdova como director técnico de la Adulta. Manuel puede aportar toda su experiencia como ayudante técnico y César también está desarrollando una carrera como técnico“, indicó Correa.

César Cortés se retiró del fútbol en el 2023 con la camiseta de Magallanes. Chester tuvo una destacada carrera, la cual comenzó en Universidad Católica y tuvo pasos importantes por Huachipato, Palestino, Santiago Wanderers y Universidad de Chile, siendo campeón en todos ellos.

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César Cortés hablando con Iván Román. Imagen: La Roja

Cortés también fue parte de la selección chilena. Fue nominado por Claudio Borghi y Jorge Sampaoli entre 2012 y 2013, llegando a disputar 4 partidos. Ahora vive sus primeros pasos como entrenador, ganando experiencia junto a La Roja en Oceanía.