Wilmar Roldán es un personaje conocido y muchas veces repudiado en la selección chilena. Conocidas son sus polémicas en cobros claves que han perjudicado a la Roja y son recordadas hasta el día de hoy.
La eliminación ante Canadá en la Copa América 2024 o la derrota con Paraguay en el torneo del 2021 son parte del gallito entre el árbitro colombiano y la Roja. Sin embargo, esta vez el juez sorprendió con un guiño al combinado nacional.
Roldán participó de un mano a mano con ESPN Colombia, donde se le fueron haciendo preguntas al hueso. El réferi escogió a Ronaldinho, Messi y Cristiano como los mejores jugadores que dirigió, cuando después recordó a la Roja.
Wilmar Roldán no olvida a Chile
Wilmar Roldán enterró su chapa de villano y le lanzó tremendo guiño a la selección chilena a la hora de repasar su historia. El polémico juez colombiano puso a la Roja entre lo más importante que le pasó en una cancha.
“Si pudiera quedarse con un partido de toda su carrera, ¿cuál sería?”, se le consultó al colombiano. El controvertido réferi no dudó y sacó al baile a la Roja campeona de América, en 2015.
Roldán afirmó que “la final de la Copa América, Chile – Argentina, fue lo máximo que hice en mi carrera y lo voy a atesorar siempre”. Esos dichos llegan años después de sus polémicos cobros que lo enemistaron con todo el país.
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Roldán viene de dirigir recientemente a U Católica en la clasificación ante Boca Juniors, donde pese a las dudas por su accionar, tuvo un buen desempeño. El juez deja así atrás un largo historia de polémicas con Chile.