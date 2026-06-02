El polémico juez colombiano abrió su corazón y enterró las polémicas con la Roja. Dijo que siempre llevará su título entre sus recuerdos.

Wilmar Roldán es un personaje conocido y muchas veces repudiado en la selección chilena. Conocidas son sus polémicas en cobros claves que han perjudicado a la Roja y son recordadas hasta el día de hoy.

La eliminación ante Canadá en la Copa América 2024 o la derrota con Paraguay en el torneo del 2021 son parte del gallito entre el árbitro colombiano y la Roja. Sin embargo, esta vez el juez sorprendió con un guiño al combinado nacional.

Roldán participó de un mano a mano con ESPN Colombia, donde se le fueron haciendo preguntas al hueso. El réferi escogió a Ronaldinho, Messi y Cristiano como los mejores jugadores que dirigió, cuando después recordó a la Roja.

Wilmar Roldán no olvida a Chile

Wilmar Roldán enterró su chapa de villano y le lanzó tremendo guiño a la selección chilena a la hora de repasar su historia. El polémico juez colombiano puso a la Roja entre lo más importante que le pasó en una cancha.

Roldán y el duelo inolvidable con Chile /Photosport

“Si pudiera quedarse con un partido de toda su carrera, ¿cuál sería?”, se le consultó al colombiano. El controvertido réferi no dudó y sacó al baile a la Roja campeona de América, en 2015.

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Roldán afirmó que “la final de la Copa América, Chile – Argentina, fue lo máximo que hice en mi carrera y lo voy a atesorar siempre”. Esos dichos llegan años después de sus polémicos cobros que lo enemistaron con todo el país.

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Roldán viene de dirigir recientemente a U Católica en la clasificación ante Boca Juniors, donde pese a las dudas por su accionar, tuvo un buen desempeño. El juez deja así atrás un largo historia de polémicas con Chile.

El video de las elecciones del juez: