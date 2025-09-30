Una grave denuncia afecta a Jorge Valdivia y podría significar su regreso a prisión preventiva. El exfutbolista de Colo Colo y la Roja, doblemente acusado de violación, habría intimidado a una de sus denunciantes en las calles de Santiago, pese a tener una orden de alejamiento.

T13 mostró imágenes del exfutbolista, que además cumple arresto domiciliario nocturno, en el Barrio París-Londres, encarando a su denunciante.

En el noticiero del mencionado canal dijeron: “En los primeros registros, a Jorge Valdivia se le habría visto aparentemente junto a la diputada Maite Orsini y una amiga. Fue en ese momento cuando la denunciante asegura que percibió la presencia de Valdivia acercándose a eso de las 17:48 horas”.

La denunciante acusó que “estando en completo conocimiento que me encontraba en el lugar, seguidamente a eso de las 19:15 horas (…) me acerqué hasta un puesto de joyas en compañía de mi amiga, percatándome de forma bastante sorpresiva de la aparición de Jorge, quien ya no se encontraba en compañía de Maite Orsini, observándome de manera muy desafiante“.

Día clave para Jorge Valdivia

La mujer que denunció a Jorge Valdivia acusó que en ese momento el exfutbolista comenzó a gritarle “de forma muy agresiva y prepotente”: “¡Esta es la hue…! ¡Esta es la hue…!”.

¿Y ahora? Resulta que, por no respetar la orden de alejamiento, hay una posibilidad de que el ex Palmeiras regrese a prisión preventiva, donde ya estuvo en enero y en mayo. Este miércoles 1 de octubre, a las 10:00 horas, el 4º Juzgado de Garantía de Santiago revisará si es que hubo incumplimiento de esta medida cautelar y si Jorge Valdivia vuelve a la cárcel.