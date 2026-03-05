Es tendencia:
Copa Sudamericana

Árbitro que perjudicó a la U ante Lanús realiza la revisión de VAR más rápida de la historia

El venezolano Alexis Herrera quedó en el ojo del huracán por un controvertido procedimiento para echar a un jugador.

Por César Vásquez

Alexis Herrera otra vez es protagonista para mal.
Una imagen que de seguro quedará para el recuerdo es la que protagonizó Alexis Herrera. El árbitro venezolano es muy recordado por los hinchas de Universidad de Chile, aunque no con cariño.

La inclusión del VAR fue realizada para despejar dudas sobre los cobros de los árbitros, aunque muchas veces terminan dejando más inquietudes. Herrera le tocó ser el actor principal de lo que ya es considerado la revisión más rápida de la historia.

La nueva polémica de Alexis Herrera

Alexis Herrera se transformó en un nombre muy odiado por los hinchas de Universidad de Chile por lo sucedido en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. En esa instancia, los Azules se vieron muy perjudicados ante Lanús.

En el encuentro ante los Granates disputado en Argentina, el árbitro venezolano no puso una roja por una fuerte infracción contra Javier Altamirano y validó el gol de Lanús, el cual inició con una clara mano. En ninguna de las dos jugadas fue llamado por el VAR.

Pese a la gran polémica con Universidad de Chile, Herrera volvió a arbitrar a nivel internacional y nuevamente fue protagonista para mal. Esto debido a una curiosa intervención en el choque de la Copa Sudamericana entre Blooming y San Antonio Bulo Bulo de Bolivia.

A los 18 minutos de juego, Julio Herrera de San Antonio cometió una fuerte infracción al golpear a un rival en la cara. El árbitro solo le puso amarilla, pero fue llamado por el VAR. El juez se dirigió hacia la pantalla y sin ver la repetición, solo mirando el video congelado, decidió volver a la cancha y cambiar su decisión por roja. El hecho ya da la vuelta al mundo.

“Ni la miró”, “esto es insólito, qué fue lo que chequeó”, “quería ver la foto”, “no puedes expulsar sin ver la repetición”, señalaron los comentaristas de ESPN. Finalmente, Blooming aprovechó el hombre de más y terminó goleando por 3-0 a San Antonio Bulo Bulo, entrando a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Alexis Herrera, igual que con U. de Chile, protagoniza otra polémica.

En resumen:

  • Alexis Herrera protagonizó la revisión de VAR más rápida tras expulsar a un jugador sin ver el video.
  • El árbitro venezolano perjudicó a Universidad de Chile en la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.
  • Blooming goleó 3-0 a San Antonio Bulo Bulo y clasificó a la fase de grupos del torneo.
