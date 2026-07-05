Real Madrid tiene su cuarto refuerzo mundialista: Dumfries es oficialmente nuevo jugador merengue. El neerlandés viene de quedar eliminado con Países Bajos ante Marruecos.

Es oficial: el Real Madrid anunció su cuarto refuerzo mundialista para la temporada 2026-27, curso que marca el regreso de José Mourinho a la banca del cuadro merengue. Los merengues hicieron oficial el fichaje de Denzel Dumfries.

“El Real Madrid C. F. y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Denzel Dumfries, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030“, informó el cuadro español.

El lateral derecho neerlandés de 30 años llega al Real Madrid en una operación que, según la prensa ibérica, alcanzaría los 20 millones de euros.

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Real Madrid y cuarto refuerzo directo del Mundial

De esta forma, Dumfries se suma a Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté entre las incorporaciones blancas para el curso que está por comenzar. Entre los detalles, los tres primeros se concretaron en plena participación en el Mundial 2026.

Denzel Dumfries, nuevo jugador del Real Madrid. (Foto: Getty Images)

Por su parte, Dumfries lamenta la reciente eliminación en la Copa del Mundo junto a los Países Bajos, contra Marruecos por los dieciseisavos de final.

Dumfries comenzó su carrera en el Sparta Róterdam en la Segunda División neerlandesa (2014-15). Después pasó por el Heerenveen, PSV Eindhoven e Inter de Milán, club desde el que llega a Real Madrid.

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Con la selección de Países Bajos, el lateral ha disputado el Mundial de Qatar 2026 y la Copa del Mundo 2026, además de las Eurocopas 2020 y 2024, en esta última alcanzando las semifinales.

Resumen:

-Denzel Dumfries ficha por el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2030.

-20 millones de euros costaría el traspaso del jugador desde el Inter de Milán.

-José Mourinho suma su cuarto refuerzo tras las firmas de Cucurella, Silva y Konaté.