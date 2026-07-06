Desde el ente rector del fútbol europeo criticaron la decisión de revocar la tarjeta roja a un jugador de EE.UU.. ¿Hubo presión de Trump?

Se desató la polémica en el Mundial 2026. Esto, tras un polémico perdonazo a Folarin Balogun, atacante que podrá jugar ante Bélgica, por los octavos de final, pese a ser expulsado en el duelo ante Bosnia y Herzegovina.

La FIFA lo resolvió así. Tal como trascendió después, todo sucedió tras un llamado personal de Donald Trump para pedir que se le perdonara la tarjeta a Balogun. El ente rector del fútbol, servicial como siempre ante el gobierno estadounidense, acató. Y así, nuevamente, se cometió una injusticia. Para peor, ya ni las aparentan.

Bélgica fue el primero en saltar. La Real Federación de Fútbol de Bélgica se mostró consternada por la decisión y mandó un comunicado mostrando su total rechazo. Ahora, fue la UEFA la que dio su veredicto respecto de esta resolución.

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Comunicado de la UEFA

Desde la organización que rige el fútbol europeo no quisieron quedarse atrás y también sacaron la voz por el irregular perdonazo al jugador de EE.UU.. “La decisión tomada ayer, tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja”, comenzó diciendo la UEFA en un comunicado.

“El fútbol, ​​como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no. La suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación. Es un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad”, añadió, criticando directamente a la FIFA.

“Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición”, escribieron, además.

La fea falta de Balogun | Getty Images

“Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”, cerraron.

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En resumen…

La FIFA revocó la suspensión del atacante estadounidense Folarin Balogun , permitiéndole disputar los octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica a pesar de haber recibido una tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina.

, permitiéndole disputar los octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica a pesar de haber recibido una tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina. La UEFA emitió un duro comunicado criticando la medida de la FIFA, calificándola de “incomprensible e injustificable” por vulnerar la regla de suspensión automática y comprometer la integridad del torneo.

emitió un duro comunicado criticando la medida de la FIFA, calificándola de “incomprensible e injustificable” por vulnerar la regla de suspensión automática y comprometer la integridad del torneo. La Real Federación de Fútbol de Bélgica también manifestó su total rechazo y consternación ante el polémico beneficio otorgado al futbolista norteamericano.