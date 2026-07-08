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Mundial 2026

¿El Mundial 2026 ayuda a Argentina? El protocolo del VAR que omitieron en el golazo anulado a Egipto

Sigue la polémica: en México interpretan que las mismas claves del protocolo del VAR impiden anular el gol invalidado a Egipto contra Argentina en octavos de final de la Copa del Mundo.

Por Diego Jeria

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En México explican por qué no debieron anular el gol de Egipto contra Argentina.
© Getty ImagesEn México explican por qué no debieron anular el gol de Egipto contra Argentina.

La selección de Egipto se despidió de la Copa del Mundo 2026, eliminada en octavos de final frente a Argentina. En el país africano están golpeados por perder dos goles de ventaja… e indignados por lo que consideran un arbitraje abiertamente a favor de La Albiceleste y Lionel Messi.

Y la polémica continúa. Es que en uno de los anfitriones de la cita planetaria, específicamente en México, la prensa local sostiene que efectivamente el gol anulado a Egipto, reglamentariamente, no debió ser invalidado por el VAR pese a que sí existía una falta.

Con el 1-0 parcial para Egipto, Mostafa Ziko anotó un golazo (58′) que incluyó una parte maradoniana al originarse en terreno propio, metros ganados con balón al piso y rivales argentinos quedando en el camino antes de llegar la pelota al autor de la conquista.

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En México reclaman: por protocolo VAR está mal anulado el gol de Egipto a Argentina

Tal como detalla BolaVIP México, “el narrador de W deportes, Juan Guzmán Gasso, quien hace análisis arbitrales, dio a conocer que aunque sí existe el pisotón sobre Lisandro Martínez, no tendría que haber sido revisable por el VAR, ya que la única manera de que así fuera, era que alguna de las intervenciones estuviera dentro del protocolo APP y ninguna correspondía“.

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La infracción ocurre en la esquina del campo contrario y todo Argentina estaba bien plantada“, añade tajante Guzmán Gasso sobre la jugada.

Es que según lasa claves del protocolo APP, a menor distancia de las acciones el VAR debe tener mayor intervención, y por el contrario, a mayor distancia menor intervención. Y la jugada en cuestión recorrió todo el campo de juego.

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Asimismo establece que la acción a revisar debe ser una falta clara, proporcionalmente a la distancia entre la infracción y el gol, en este caso. Además, para tomar en cuenta esa falta lejana, uno de los criterios para actuar es que el equipo que recibe el gol esté bien plantado o no en defensa tras la falta previa.

¿El VAR podía anular el gol de Egipto contra Argentina? Esto dice el protocolo.

¿El VAR podía anular el gol de Egipto contra Argentina? Esto dice el protocolo.

Resumen:

-Argentina eliminó a Egipto en octavos de final del Mundial 2026.

-Mostafa Ziko anotó a los 58′, pero el VAR anuló la conquista.

-Juan Guzmán Gasso detalló que la revisión del VAR incumplió el protocolo APP.

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