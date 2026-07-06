El ex arquero fue consultado por el más destacado entre el chileno y el argentino.

Uno de los mejores volantes que ha dado América ha sido Arturo Vidal. Como buen referente, ha sido comparado con Rodrigo de Paul. Johnny Herrera dio su punto de vista.

El King supo ser figura, campeón y referente en algunos de los clubes más importantes de Europa. Por su fuera poco, se dio el lujo de ganar dos Copa América con Chile. Todavía rinde a buen nivel en Colo Colo a los 39 años.

¿Vidal o De Paul?

En el 2025 en el duelo entre Chile y Argentina por las Eliminatorias, Arturo Vidal y Rodrigo de Paul tuvieron un fuerte encontrón. Desde entonces, se ha generado una rivalidad entre ambos y los hinchas suelen comparar a ellos en su mejor momento.

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Mientras el King fue estrella de Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán, entre otros, mientras De Paul su peak fue en Atlético de Madrid, donde no ganó ningún título y a los 32 años está jugando en Inter Miami de la MLS, una liga de segundo nivel. Solo lo hecho con Argentina en la Copa del Mundo 2022 maquilla su carrera.

Johnny Herrera fue compañero de Arturo Vidal en la selección chilena, en la época más gloriosa de esta. Sin embargo, con el King no tiene una buena relación y han tenido más de un cruce mediático de declaraciones en el último tiempo.

Vidal y Herrera jugando la Copa Confederaciones 2017. Imagen: Getty

A pesar de las diferencias, Herrera no desconoce las virtudes de Vidal. El ídolo de Universidad de Chile estuvo en “El Presi del Pueblo” y fue consultado por el mejor entre King y Rodrigo de Paul. Pese a la enemistad, Johnny no dudó al seleccionar al más destacado.

“Por facha elegiría a De Paul, pero Vidal ese año la rompió y por currículum por lejos mejor que De Paul”, dijo sin durar Herrera. Pese a los problemas que han tenido, el ídolo de Universidad de Chile se rindió ante la figura del actual volante de Colo Colo.