A Kylian Mbappé le preguntaron si prefiere enfrentar a España o Bélgica en semifinales del Mundial 2026. Esto respondió la figura de Francia.

Francia venció a Marruecos y clasificó a semifinales del Mundial 2026. Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, los galos confirman que son candidatos para levantar la Copa del Mundo.

Más tarde, en zona mixta, el capitán del elenco europeo atendió a la prensa. Llamó a la calma por el golpe que recibió y que lo obligó a salir antes del final, y también se refirió a lo que viene.

“Recibí un golpe en el tobillo, pero todo está bien“, aclaró el delantero. “Estamos en semifinales, estamos muy contentos, pero aún queda un largo camino por recorrer“, agregó.

La pregunta que no podía faltar era cuál rival prefiere en la próxima ronda. “Me da igual. Si es Bélgica, pues Bélgica, y si es España, pues España. Veremos qué pasa. Son semifinales y siempre va a ser complicado”, dijo.

España o Bélgica será el rival de Francia en semifinales | Getty Images

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“No veo ninguna copa de oro a mi lado”: Kylian Mbappé no se relaja en el Mundial 2026

Sobre si esta Francia es más fuerte que la de 2018, Kylian Mbappé contestó que “no. He sido campeón del mundo y subcampeón del mundo. Este equipo no ha sido ni campeón ni subcampeón del mundo“.

“Es el que tiene más potencial, aquel con el que es más fácil hacer planes de futuro, tiene mucha calidad y hace soñar, pero los equipos fuertes son los que ganan y, por ahora, no veo ninguna copa de oro a mi lado“, cerró.