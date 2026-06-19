La hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, apuntó contra sus compañeros de la selección de Portugal en medio del Mundial 2026.

Portugal no dejó una buena imagen en su esperado debut en el Mundial 2026, donde empató con RD Congo el pasado miércoles. Y quien absorbe la mayoría de las críticas es Cristiano Ronaldo.

Todos se ilusionaban con lo que podía hacer el Bicho en una nueva Copa del Mundo, sobre todo considerando el explosivo debut de otras estrellas como Lionel Messi o Kylian Mbappé. Pero el delantero poco pudo hacer.

Para más remate, su compañero de plantel, Joao Neves, declaró que “sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más”.

La hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, reaccionó con todo. “Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el mediocampo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, muy extraña“, apuntó en una historia de Instagram.

La hermana de Cristiano Ronaldo golpeó ante las críticas contra el Bicho | Getty Images

ver también Thierry Henry le deja un duro mensaje a Cristiano Ronaldo: “El equipo tiene que marcar, no tú”

El mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo en medio de la polémica en Portugal

En todo caso, igual dejó un mensaje de ilusión para el Mundial 2026. “Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final“, sumó.

Portugal vuelve a la cancha el martes 23 de junio para enfrentar a Uzbekistán. Ahí, los lusos esperan hacer un mejor cometido y sumar de a tres. El cierre de fase de grupos es contra Colombia el sábado 27.