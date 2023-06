No fue un elixir: críticas al Coco Basile por sacar de un camarín a una periodista

En Argentina todos están pendientes por la despedida de Juan Román Riquelme del fútbol, que tiene paralizado al país por lo que pasa en La Bombonera, con la presencia de Lionel Messi.

Pero la fiesta no ha estado lejos de la polémica, porque el ex técnico Alfio Coco Basile tuvo un encontrón con una periodista, que no gustó para nada en las redes sociales.

Camarín

Todo ocurrió en el camarín de la selección de Argentina, donde están los campeones del mundo como Messi y Ángel Di María, donde el entrenador es el Coco Basile.

Fue en la previa del encuentro amistoso cuando la periodista de la transmisión oficial, Sofi Martínez hizo ingreso al lugar, para realizar notas para la TV Pública.

Según lo manifestado por la periodista, le avisaron que ya todos se habían cambiado de ropa, por lo que podía entrar al camarín, para no pasar a llevar la intimidad de nadie.

Fue en ese momento cuando se paró de su ubicación Coco Basile para pedirle que se retire de ese lugar:

“No podés estar acá. Fijate. No mirés que te vas asustar. No podés estar en un vestuario de hombres”, le dijo el ex entrenador de la selección de Argentina.

Si bien nunca quedó en claro si el tono fue de broma o de verdad estaba molesto, la periodista repitió en más de una oportunidad que la habían autorizado para ingresar.

“Es que no hay ninguno cambiándose, me están mintiendo”, decía en la transmisión oficial, todo bajo la mirada de Messi quien estaba al fondo del camarín.

Pese a ese momento, Martínez se quedó dentro y sacó algunas notas, mientras buscó nuevamente a Basile para preguntar por su molestia, pero no se repitió el momento.

Revisa el momento: