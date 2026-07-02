El modelo que implementó FIFA para este Mundial permite que la reventa sea oficial y los precios que se paguen sean insólitos.

La fiebre por ver a la selección argentina y Lionel Messi en el Mundial está en ascenso y ha trasladado su epicentro a Miami, transformando las calles de Florida en una marea albiceleste.

Sin embargo, más allá de la fiesta y los masivos banderazos programados por la fanaticada, la gran alerta de las últimas horas gira en torno a la enorme cantidad de hinchas que viajaron sin tickets.

Claudio Tapia estimó en cerca de “50.000 fanáticos” que se encuentran en la ciudad estadounidense a la expectativa de conseguir un boleto para el duelo de este viernes (18 horas) en dieciseisavos de final ante Cabo Verde, desatando una auténtica locura en el mercado informal. “No entran todos”, dijo el mandamás de la AFA.

Precios de la reventa: más de dos millones de pesos

El panorama en las plataformas oficiales de reventa es prohibitivo para el bolsillo común, consolidando valores que se han empinado por las nubes. Quienes deseen adquirir un asiento en casi cualquier sector del Hard Rock Stadium deben desembolsar una cifra que arranca en los 2.500 dólares (cerca de 2,3 millones de pesos chilenos).

Messi causa sensación en el Mundial de Norteamérica

Esta realidad económica ha encendido las alarmas incluso en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyo presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, ya inició gestiones ante la FIFA para intentar liberar un remanente de tickets comprados anticipadamente y así aliviar la desesperación de los hinchas.

Este fenómeno responde directamente al modelo de “precios dinámicos” implementado por la FIFA, un sistema piloto que busca maximizar la recaudación y asegurar estadios llenos, proyectando ingresos globales que triplican lo visto en el Mundial de Qatar.

La cotización de los boletos fluctúa bruscamente según la expectativa del espectáculo. Como antecedente, en la fase previa los tickets promediaron los 2.000 dólares, pero sufrieron una fuerte caída hasta los 1.400 dólares para el cruce contra Jordania, justo después de que Lionel Scaloni confirmara en conferencia de prensa que Lionel Messi iniciaría el partido en el banco de suplentes.

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La altísima demanda y el flujo de hinchas sin entradas no solo presionan las billeteras, sino también los planes de contingencia de las autoridades locales.

El recuerdo del caos absoluto vivido en los accesos durante la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia sigue fresco en la organización. En aquella oportunidad, las avalanchas y los desórdenes obligaron a retrasar el partido, dejando una mancha en la seguridad.

Para contrarrestar los riesgos de la reventa callejera y evitar que se repitan los desmanes del pasado, el Hard Rock Stadium estrenará un inédito protocolo de seguridad.

A diferencia de otros recintos del torneo, este estadio será el único que contará con un estricto tercer anillo de control perimetral. El objetivo de las autoridades policiales es filtrar con antelación los accesos e impedir de forma tajante que cualquier persona que no posea un código o boleto válido pueda acercarse a las inmediaciones de la estructura deportiva.

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Junto con este blindaje en los accesos, las restricciones afectarán tradiciones muy arraigadas en el deporte norteamericano, como el famoso “tailgating”, la costumbre de realizar asados, cocinar en parrillas portátiles y consumir alcohol en los estacionamientos antes del evento.

Con estas medidas extremas, la organización busca neutralizar el foco de conflicto que genera la aglomeración de miles de fanáticos frustrados por los precios de la reventa.