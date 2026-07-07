Si buscabas una razón para vivir tus apuestas con más emoción, esta es. El Torneo de Jugadas Legendarias Camino a la Final ya está en marcha en JugaBet y reparte premios épicos entre quienes se animen a competir. Tu momento es ahora: cada jugada te acerca a la final.
Los premios que están en juego
El torneo pone sobre la mesa un botín digno de leyenda:
- MacBook Pro
- iPhone
- Home Theater + TV 55″
- Premios en efectivo y XP
Son recompensas pensadas para que la competencia valga cada punto. Mientras más juegas, más cerca estás de llevarte uno de estos premios a casa.
El Torneo de Jugadas Legendarias Camino a la Final ya está en marcha en JugaBet
¿Cómo se gana? Suma puntos por jugar
La mecánica es simple: cada apuesta suma puntos según el juego que elijas. Estos son los valores:
- La Gran Copa JugaBet: 4 pts por cada $100
- Deportes: 3 pts por cada $100
- Tragamonedas: 2 pts por cada $100
- Live / Instantáneos: 1 pt por cada $100
Importante: los puntos se calculan solo para apuestas de al menos $100. Mientras más juegues en las categorías que más puntos otorgan, más rápido escalarás en la tabla camino a la final.
Última oportunidad: finaliza el 19 de julio
El tiempo corre. El torneo termina el 19 de julio, así que esta es tu última oportunidad de luchar por la victoria y quedarte con uno de los premios. Cada día cuenta, y cada jugada puede ser la que te lleve a lo más alto.
Participa ahora en JugaBet
No dejes pasar tu momento. Ingresa a JugaBet, empieza a jugar y suma puntos en El Torneo de Jugadas Legendarias camino a la final. Tu gran victoria comienza aquí: entra hoy y compite por el MacBook Pro, el iPhone, el Home Theater + TV 55″ y los premios en efectivo.
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Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años. Revisa los términos y condiciones de la promoción en JugaBet.