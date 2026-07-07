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Fútbol Chileno

El Torneo de Jugadas Legendarias camino a la final: tu gran victoria comienza aquí

Tu momento es ahora: cada jugada te acerca a la final en donde cada apuesta suma puntos según el juego que elijas.

Por Felipe Escobillana

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El Torneo de Jugadas Legendarias Camino a la Final ya está en marcha en JugaBet.
© PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORTEl Torneo de Jugadas Legendarias Camino a la Final ya está en marcha en JugaBet.

Si buscabas una razón para vivir tus apuestas con más emoción, esta es. El Torneo de Jugadas Legendarias Camino a la Final ya está en marcha en JugaBet y reparte premios épicos entre quienes se animen a competir. Tu momento es ahora: cada jugada te acerca a la final.

Los premios que están en juego

El torneo pone sobre la mesa un botín digno de leyenda:

  • MacBook Pro
  • iPhone
  • Home Theater + TV 55″
  • Premios en efectivo y XP

Son recompensas pensadas para que la competencia valga cada punto. Mientras más juegas, más cerca estás de llevarte uno de estos premios a casa.

El Torneo de Jugadas Legendarias Camino a la Final ya está en marcha en JugaBet

El Torneo de Jugadas Legendarias Camino a la Final ya está en marcha en JugaBet

¿Cómo se gana? Suma puntos por jugar

La mecánica es simple: cada apuesta suma puntos según el juego que elijas. Estos son los valores:

  • La Gran Copa JugaBet: 4 pts por cada $100
  • Deportes: 3 pts por cada $100
  • Tragamonedas: 2 pts por cada $100
  • Live / Instantáneos: 1 pt por cada $100

Importante: los puntos se calculan solo para apuestas de al menos $100. Mientras más juegues en las categorías que más puntos otorgan, más rápido escalarás en la tabla camino a la final.

Última oportunidad: finaliza el 19 de julio

El tiempo corre. El torneo termina el 19 de julio, así que esta es tu última oportunidad de luchar por la victoria y quedarte con uno de los premios. Cada día cuenta, y cada jugada puede ser la que te lleve a lo más alto.

Participa ahora en JugaBet

No dejes pasar tu momento. Ingresa a JugaBet, empieza a jugar y suma puntos en El Torneo de Jugadas Legendarias camino a la final. Tu gran victoria comienza aquí: entra hoy y compite por el MacBook Pro, el iPhone, el Home Theater + TV 55″ y los premios en efectivo.

Participa ahora en JugaBet y suma tus puntos →

Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años. Revisa los términos y condiciones de la promoción en JugaBet.

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