Tu momento es ahora: cada jugada te acerca a la final en donde cada apuesta suma puntos según el juego que elijas.

Si buscabas una razón para vivir tus apuestas con más emoción, esta es. El Torneo de Jugadas Legendarias Camino a la Final ya está en marcha en JugaBet y reparte premios épicos entre quienes se animen a competir. Tu momento es ahora: cada jugada te acerca a la final.

Los premios que están en juego

El torneo pone sobre la mesa un botín digno de leyenda:

MacBook Pro

iPhone

Home Theater + TV 55″

Premios en efectivo y XP

Son recompensas pensadas para que la competencia valga cada punto. Mientras más juegas, más cerca estás de llevarte uno de estos premios a casa.

El Torneo de Jugadas Legendarias Camino a la Final ya está en marcha en JugaBet

¿Cómo se gana? Suma puntos por jugar

La mecánica es simple: cada apuesta suma puntos según el juego que elijas. Estos son los valores:

La Gran Copa JugaBet: 4 pts por cada $100

4 pts por cada $100 Deportes: 3 pts por cada $100

3 pts por cada $100 Tragamonedas: 2 pts por cada $100

2 pts por cada $100 Live / Instantáneos: 1 pt por cada $100

Importante: los puntos se calculan solo para apuestas de al menos $100. Mientras más juegues en las categorías que más puntos otorgan, más rápido escalarás en la tabla camino a la final.

Última oportunidad: finaliza el 19 de julio

El tiempo corre. El torneo termina el 19 de julio, así que esta es tu última oportunidad de luchar por la victoria y quedarte con uno de los premios. Cada día cuenta, y cada jugada puede ser la que te lleve a lo más alto.

Participa ahora en JugaBet

No dejes pasar tu momento. Ingresa a JugaBet, empieza a jugar y suma puntos en El Torneo de Jugadas Legendarias camino a la final. Tu gran victoria comienza aquí: entra hoy y compite por el MacBook Pro, el iPhone, el Home Theater + TV 55″ y los premios en efectivo.

Participa ahora en JugaBet y suma tus puntos →

Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años. Revisa los términos y condiciones de la promoción en JugaBet.