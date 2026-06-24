Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Director de Blanco y Negro estalla por sanción a Javier Correa: “Es un castigo selectivo”

Desde Blanco y Negro alzaron la voz por el severo castigo a Javier Correa, quien se perderá cuatro partidos en Colo Colo.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Javier Correa fue castigado en Colo Colo
© PhotosportJavier Correa fue castigado en Colo Colo

No sirvieron las disculpas. Javier Correa igual fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y se perderá cuatro fechas de la Liga de Primera por su polémica con el arbitraje chileno.

Tanto el delantero como Colo Colo esperaban un perdonazo del tribunal después de qué el Toro se retractara de sus críticas a Nicolás Gamboa, el juez que arbitró el partido contra Huachipato en el cierre de la Copa de la Liga.

Casos anteriores como los de Jorge Almirón, Marcelo Díaz y Daniel Garnero daban ilusiones para este episodio, pero el castigo cayó igual. Dentro de Blanco y Negro, el director Nicolás Monckeberg se manifestó con dureza.

“Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplificador, es un castigo selectivo. A otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen 4 fechas. El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara”, dijo en Twitter.

En Colo Colo explotan contra el Tribunal de Disciplina por Javier Correa | Photosport

En Colo Colo explotan contra el Tribunal de Disciplina por Javier Correa | Photosport

Javier Correa castigado en Colo Colo: los partidos que se pierde tras dura sanción del Tribunal

ver también

Javier Correa castigado en Colo Colo: los partidos que se pierde tras dura sanción del Tribunal

“Doble vara”: En Colo Colo explotan por la dura sanción a Javier Correa

“El problema no es la sanción a Correa. El problema es la doble vara. Cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser persecución”, dijo también.

Tweet placeholder

Con esta sanción, Javier Correa se perderá los partidos contra Deportes Limache, Everton, Unión La Calera y O’Higgins en el inicio de la segunda rueda. Sin embargo, al ser una sanción de cuatro fechas, el club y el jugador pueden apelar, lo que seguramente harán.

Lee también
Sacan a Díaz al baile tras sanción de Correa: "No da confianza la autoridad"
Chile

Sacan a Díaz al baile tras sanción de Correa: "No da confianza la autoridad"

La polémica votación del tribunal para castigar a Correa en Colo Colo
Colo Colo

La polémica votación del tribunal para castigar a Correa en Colo Colo

Duro castigo a Correa en Colo Colo: los partidos que se pierde tras fallo
Colo Colo

Duro castigo a Correa en Colo Colo: los partidos que se pierde tras fallo

La confesión de Javier Correa por su apodo en Colo Colo
Colo Colo

La confesión de Javier Correa por su apodo en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo