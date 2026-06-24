Desde Blanco y Negro alzaron la voz por el severo castigo a Javier Correa, quien se perderá cuatro partidos en Colo Colo.

No sirvieron las disculpas. Javier Correa igual fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y se perderá cuatro fechas de la Liga de Primera por su polémica con el arbitraje chileno.

Tanto el delantero como Colo Colo esperaban un perdonazo del tribunal después de qué el Toro se retractara de sus críticas a Nicolás Gamboa, el juez que arbitró el partido contra Huachipato en el cierre de la Copa de la Liga.

Casos anteriores como los de Jorge Almirón, Marcelo Díaz y Daniel Garnero daban ilusiones para este episodio, pero el castigo cayó igual. Dentro de Blanco y Negro, el director Nicolás Monckeberg se manifestó con dureza.

“Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplificador, es un castigo selectivo. A otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen 4 fechas. El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara”, dijo en Twitter.

En Colo Colo explotan contra el Tribunal de Disciplina por Javier Correa | Photosport

ver también Javier Correa castigado en Colo Colo: los partidos que se pierde tras dura sanción del Tribunal

“Doble vara”: En Colo Colo explotan por la dura sanción a Javier Correa

“El problema no es la sanción a Correa. El problema es la doble vara. Cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser persecución”, dijo también.

Tweet placeholder

Con esta sanción, Javier Correa se perderá los partidos contra Deportes Limache, Everton, Unión La Calera y O’Higgins en el inicio de la segunda rueda. Sin embargo, al ser una sanción de cuatro fechas, el club y el jugador pueden apelar, lo que seguramente harán.