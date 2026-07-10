Kylian Mbappé recibió un golpe y pidió el cambio en los minutos finales del partido contra Marruecos en el Mundial 2026. Esto dijo después.

Francia superó a Marruecos y se instaló en la semifinales del Mundial 2026. Como siempre, una de las figuras del triunfo de los galos fue Kylian Mbappé.

El delantero falló un penal a la media hora del inicio del compromiso, pero tuvo su revancha en el segundo tiempo cuando abrió la cuenta a los 60′. Poco después a los 66′, Ousmane Dembélé aumentó el marcador.

Eso sí, hubo una imagen del capitán francés que preocupó a todos: cuando acusó un dolor a pocos minutos del final y pidió el cambio, donde Jean-Philippe Matata ingresó para reemplazarlo.

El jugador del Real Madrid había recibido un golpe en el tobilo derecho a los 63′ y requirió atención médica. Su salida más tarde generó tanta preocupación, pero él mismo apagó las alarmas.

La imagen de Kylian Mbappé con hielo en su tobillo derecho | Getty Images

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“Estoy bien”: Kylian Mbappé apaga la alarma en el Mundial 2026

Después del triunfo, Kylian Mbappé habló con la prensa y manifestó: “Estoy bien. Recibí un golpe en el tobillo, pero todo está bien. Mateta estaba mejor preparado que yo para afrontar los últimos 15 minutos”.

Con esto, Kiki se concentra en el próximo partido de la Copa del Mundo: la semifinal, donde enfrentará a España o Bélgica. Además de ganar, su objetivo está en seguir anotando, porque llegó a ocho goles en este torneo e igualó a Lionel Messi en la tabla de artilleros.