Lamine Yamal se refirió a las palabras de Mariano Rajoy, expresidente de España, sobre la selección de Francia. Hoy juegan en el Mundial 2026.

Lamine Yamal sacó la voz a solo horas del partido entre Francia y España en las semifinales del Mundial 2026. Hoy se define al primer finalista de la Copa del Mundo en un partido que promete ser emocionante.

El delantero del Barcelona atendió a los medios de comunicación en Dallas, donde habló de varios temas. En primer lugar, se refirió a su registro goleador en el torneo, donde solo ha marcado una vez.

“No me preocupan los goles, pero siempre es especial en marcar en partidos así. Obviamente, acepto el reto“, declaró.

Después, confirmó la confianza que tiene en su equipo para superar al subcampeón del mundo. “Me preguntaron si me daba miedo Francia y obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido”, declaró.

Lamine Yamal habló en la previa de semifinales del Mundial 2026 | Getty Images

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“El fútbol es integración”: La firme respuesta de Lamine Yamal a Mariano Rajoy

Además, Lamine Yamal se refirió a las declaraciones de Mariano Rajoy, expresidente de España, quien declaró que Francia dispone de “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”.

“Creo que vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se juegan en un Mundial, no creo que haya espacio para hablar de eso“, dijo de entrada.

“Pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar a la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, somos ejemplo de integración. El fútbol al final es eso”, sumó.