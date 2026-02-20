Sonó en Colo Colo, llegó a Boca Juniors y ahora revelan que se puso botox en los labios

Boca Juniors vive horas claves en el campeonato de apertura en Argentina. El elenco dirigido por Claudio Úbeda recibe este viernes a Racing Club, que no contará con Damián Pizarro. Un clásico que podría marcar su destino en el cuadro xeneize.

Para el duelo en La Bombonera el chileno Williams Alarcón asoma como titular. Mientras Carlos Palacios es baja por la sinovitis que lo afecta en la rodilla derecha. Pero todo esto ha pasado a segundo plano por la situación que vive el lateral Marcelo Weigandt.

El “Chelo” se formó en Boca y tuvo un breve paso por Inter Miami. Pero este volvió al xeneizes y este viernes será titular ante Racing. Sin embargo, todas las miradas están puestas en el último retoque estético que se hizo y que se hizo viral en redes sociales.

¿Qué pasó con Marcelo Weigandt?

Marcelo Weigandt tuvo un pasó importante en el mercado de fichajes y en su minuto hasta sonó en Colo Colo. Sin embargo, su destino lo llevó de retorno a Boca Juniors.

El tema es que este semana se vitalizaron imágenes del jugador con botox en sus labios. Las postales las publico el jugador en sus redes y de inmediato fueron tema de debate en Argentina.

Según reportó Infobae, el retoque fue en los labios y además en los pómulos. Mientras que El Gráfico replicó la postal y recalcó que esta ‘manito de gato’ se da justo a horas de que vuelva a ser titular por Boca Juniors.

Cabe consignar que su último partido como titular en Boca fue en 2023. Por lo que ahora buscará su revancha ante La Academia este viernes a partir de las 20:00 horas.