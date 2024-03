Alfredo Stöhwing habló de varias cosas en el Aeropuerto Internacional de Santiago, incluida la postura de Jorge Almirón en torno a una última incorporación para Colo Colo. “Tengo la impresión de que no vamos a ir por ningún refuerzo”, marcó el presidente de Blanco y Negro.

De todas formas, el timonel de la concesionaria no quiso cerrar definitivamente la puerta del estadio Monumental. “Puede haber novedades a último momento, pero me da la impresión que no habrá. Siempre se pueden hacer maravillas en poco tiempo con eficiencia”, marcó Stöhwing en el principal terminal aéreo del país.

Eso sí, aseguró que en el club existe mucha cohesión para abordar una posible incorporación. Sobre todo después de que se supo el interés albo en contar con Marcelo Weigandt, lateral derecho que Almirón dirigió en Boca Juniors. “Tenemos perfecta coordinación en eso”, reveló el empresario.

“Siempre bienvenido que llegue algún refuerzo que signifique alguna diferencia. Pero si no se alcanza o no hay, no se hace no más”, manifestó el directivo tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Santiago luego del empate 1-1 que el cuadro colocolino rescató ante Sportivo Trinidense por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Stöhwing marca los vaivenes de Almirón para elegir un refuerzo en Colo Colo

Alfredo Stöhwing dejó clarísimo que el fiato de Jorge Almirón con el plantel de Colo Colo ha detonado en algunos vaivenes. Su pensamiento ha cambiado desde que trabaja en el estadio Monumental. Comenzó con la solicitud de un defensor central, pero las actuaciones de Emiliano Amor modificaron ese panorama.

“Diría que más bien ha ido mutando en eso el técnico. Está pensándolo. Por eso también ha costado”, explicó el máximo directivo de Blanco y Negro. Quiso explicar por qué la tardanza en el cuarto refuerzo de los albos. Por el momento, el cuadro popular registra los arribos de Arturo Vidal, Lucas Cepeda y el paraguayo Guillermo Paiva.

El argumento para eso es clarísimo. “Él llegó este año, está profundizando su conocimiento del plantel”, detalló Stöhwing. Aunque aprovechó de dejar muy claro que existe comunicación fluida entre el director técnico argentino y Daniel Morón.

“Está viendo cuál es el lado más débil del equipo y conversando permanentemente con el gerente deportivo”, agregó el timonel de ByN. Por cierto, Almirón debe solucionar un inconveniente para la revancha ante el Triqui en el torneo de clubes más importante de América.

Óscar Opazo no podrá jugar por suspensión y Jeyson Rojas asoma como principal candidato a suplirlo. Eso sí, lo primero será afrontar exitosamente el Superclásico ante Universidad de Chile y mantener el invicto en el estadio Monumental.

¿Cuándo se juega el Superclásico 195 del fútbol chileno?

Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Superclásico 195 del fútbol chileno. El partido se disputará el domingo 11 de marzo en el estadio Monumental a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

