El mayor condimento que tendrá la nueva edición del Superclásico, donde el domingo Colo Colo debe recibir a Universidad de Chile en el estadio Monumental, será la presencia de Arturo Vidal.

El King tampoco se quiere perder el duelo contra los azules, por algo fue guardado del choque del miércoles por Copa Libertadores, donde empataron 1-1 ante Sportivo Trinidense, pese a viajar con sus compañeros hasta Paraguay.

Pero en la otra vereda no mueven el piso por la participación de Vidal en el duelo del domingo, donde han optado por no realzar su nombre en la previa del compromiso para que tome protagonismo.

Uno de los que no le puso una particular atención fue el técnico Gustavo Álvarez, quien asegura que cuando analiza cada rival, lo hace de una mirada global del juego y no por el historial que pueda tener cada jugador.

No le dan relevancia al King

Como una forma de que Arturo Vidal no se transforme en una presión extra para el plantel de Universidad de Chile, es que el entrenador asegura que no han puesto el foco en su figura.

Más allá que será el más seguido por los hinchas en la jornada del domingo en el estadio Monumental, en la U creen que deben poner atención en otros aspectos que al final serán los importantes.

“Cuando analizo a los equipos rivales analizamos el funcionamiento y las características de los jugadores, independiente de los nombres propios. Es lo que influye los 90 minutos y no la historia de cada jugador”, precisó en su respuesta Álvarez al ser consultado por el King.

Teniendo en cuenta que Jorge Almirón lo reservó para el Superclásico, se espera que Arturo Vidal sea titular en el estadio Monumental, más allá de complicaciones físicas que ha presentado.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.