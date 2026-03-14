U. de Chile sigue en la búsqueda de un DT tras la salida de Paqui Meneghini. El interino Jhon Valladares está a cargo del equipo mientras se define el nuevo nombre, en un proceso que podría durar más de lo esperado.

Esta semana, el nombre de Jorge Fossati pasó de confirmado a descartado según reportes de la prensa. Mientras en Uruguay lo daban listo, en Chile aclararon que la opción se cayó tras una tensa reunión con Azul Azul.

En dicha junta, el DT habría dejado claro que “si es necesario exponer que las cosas no se están haciendo bien en el club, lo hará” y que no asumiría la responsabilidad él solo si no lograba reorientar el barco de la U.

Sin embargo, ahora hay una nueva versión. En ESPN aseguraron que dicha reunión nunca existió, y que por el momento Jorge Fossati, tal como él confirmó, se reunió con el gerente Manuel Mayo en una ocasión.

La opción de Fossati no está descartada en U. de Chile | Gemini

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“Jorge Fossati no está descartado en U. de Chile”

El periodista Felipe Labbé contó que “me descartan una segunda reunión. Me dicen que fue el primer llamado donde incluso no avanzaron en lo económico, por lo que eso de ‘estaba avanzado’, no fue así“.

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“No me descartan el nombre, donde no es el primer candidato, pero no está caído y espera un nuevo llamado de Manuel Mayo”, aclaró el periodista.

Con esto, el nombre de Jorge Fossati sigue en la lista de opciones para U. de Chile, aunque habrá qué ver si siguen las conversaciones después de la información que se filtró sobre esta supuesta reunión.