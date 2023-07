Abumohor dispara contra Jadue: "Intervino los arbitrajes, no quería a O'Higgins campeón"

En las últimas semanas, el nombre de Sergio Jadue ha vuelto a sonar con fuerza en el fútbol chileno. Quien fuera presidente de la ANFP, y que debió salir de forma escandalosa luego de que se destapara la corrupción en la Conmebol, ha sido nombrado por varios actores del balompié criollo, sobre cómo este se gana la vida en Miami.

Y este domingo, en Informe Especial, se dieron a conocer otros detalles en relación, no solo con Sergio Jadue, sino que los escándalos en el fútbol chileno posteriores a quien fuera el dirigente campeón de la Copa América en el año 2015.

Uno de los que habló fue Ricardo Abumohor, ex presidente de la ANFP y también de O’Higgins, que destapó una dura conversación con el ex presidente de Unión La Calera, destacando que este no quería que en el año 2013, el equipo celeste fuera el campeón del fútbol nacional.

“Inventó un viaje a Brasil para no entregar la copa. En ocasiones también intervino en los arbitrajes. Lo único que quería era que O’Higgins no fuera campeón, él me lo reconoce”, señaló Abumohor en conversación con el programa de TVN.

“Lo vi muy abierto, me reconoció todo lo que había hecho; incluso hasta cómo quiso perjudicar a O’Higgins”, relató el dirigente, quien además ratificó los trascendidos sobre Jadue en Estados Unidos: “ya no le paga el FBI, nada”, sentenció.

Suspendido de por vida

Vale recordar que Jadue se fue a Estados Unidos en noviembre del 2015, como testigo protegido del FBI en su investigación al fútbol a gran escala. Desde ese tiempo, el juicio contra el ex dirigente, suspendido de por vida por la FIFA, ha sido suspendido varias veces.

Vale recordar que O’Higgins finalmente logró levantar la copa en ese 2013, venciendo en un partido de desempate a Universidad Católica en el Estadio Nacional. Es, hasta ahora, la única estrella que ha bajado el equipo rancagüino en su historia, al menos en Primera División.