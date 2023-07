El ex dirigente de Palestino, Elías Abufom, conversó con Paulo Flores y RedGol. Hoy alejado del fútbol, abordó el presente del fútbol nacional, el desempeño de Pablo Milad como presidente de la ANFP y el caso de Sergio Jadue.

“Ha sido decepcionante el desarrollo del fútbol en las manos de Milad. Me llama mucho la atención. Pensé que íbamos a tener otra sintonía y que sería diferente. Lamentablemente tenemos problemas en la dirigencia que no se puede resolver en estos momentos”, dijo Abufom.

El ex directo agregó que “yo no había visto antes al fútbol chileno en la situación que está ahora… el tipo de competencia, los resultados, la figuración internacional. En todo ámbito es un desastre. Es doloroso, pero una realidad”.

De paso por Chile, hoy radicado en Miami, reveló que “a Jadue lo he visto y he tenido contacto con él. Es un tipo que para el fútbol chileno logró algunos objetivos y tuvo un problema que él reconoce y ahora está arrepentido de esa parte. En la parte deportiva tuvo buenos resultados, pero en lo otro, el contacto con una mala dirigencia de la época en la Conmebol lo llevó a hacer cosas que no correspondían. Lo que pienso es que después de todos estos años ha pagado, no lo ha pasado bien. Pero le queda la satisfacción que en su época Chile fue campeón dos veces y eso no lo logra cualquiera”.

“Lo veo tranquilo, complicado en el sentido que aún no se resuelve su situación judicial. Nunca ha sido su deseo dilatarlo. Pero es la fiscalía de Estados Unidos la que ve los tiempos”, complementó.

Su alejamiento del fútbol y la actual industria

“Siempre he estado vinculado al fútbol a través de la prensa, en el día a día por supuesto que no. Hoy las directivas son diferentes a las de mi época. Hoy no está el romanticismo de antes, nosotros buscábamos no sólo un resultado deportivo. Buscábamos también integrar a la sociedad y la comunidad al fútbol y el deporte. Esa es la diferencia de hoy: el fútbol está en manos de una parte mercantil. Echo de menos la otra parte”, manifestó.

Elías Abufom sentencia que “estoy prácticamente 20 años alejado del fútbol. El bichito ya no tira, aunque sigo vinculado con gente del fútbol. La época que yo viví me dejó muchas satisfacciones y recuerdos de una cantidad de amigos y personas del fútbol, con los que aún tengo contacto. No lo echo de menos, pero disfruto del pasado. Había gente que amaba el fútbol”.