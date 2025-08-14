Universidad de Chile se anotó un importante triunfo por los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente, en donde los azules ganaron por la cuenta mínima que los deja más cerca de la clasificación a la siguiente fase.

En el equipo argentino militan tres chilenos que han logrado consolidarse en la escuadra, Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames, en donde el padre de este último tuvo importantes palabras sobre el significado de este encuentro para él.

Pablo Galdames padre, exfutbolista nacional, militó en Universidad de Chile y fue múltiple campeón con los azules, y conversó sobre que significa para él este esperado encuentro entre las dos escuadras que definen el paso a cuartos de final.

La sincera confesión del padre de Pablo Galdames

En conversación con Los Tenores previo al duelo de ida por octavos de final de la Copa Sudamericana, el ex seleccionado nacional fue consultado por quien es su favorito en el esta definición.

Ante esto, el ex campeón con Universidad de Chile respondió: “hoy mi hijo está jugando en Independiente y estoy apoyándolo por supuesto, a pesar de que jugué muchos años y salí campeón con la U”.

“El partido no se va a cerrar en esta llave inicial de 90 minutos, se debería cerrar en Buenos Aires. A pesar de que el sistema es distinto y la U defiende con tres centrales, vamos a ver quién gana la pelota en distintos sectores de la cancha”.

Agregando que su hijo se está muy a gusto en el cuadro trasandino. “Pablito está muy contento, disfrutando su estadía en Independiente. Llegó a un plantel joven, con un buen grupo y eso lo ha hecho volver a reencantarse con el fútbol”.

“La verdad es que en la última etapa en Brasil no la pasó bien, a pesar de que tuvo un buen inicio, hizo gol y todo. Pero después prácticamente no fue tomado en cuenta. Fue por eso la salida, y acá se encontró con otra cosa“.

Asimismo añade que su hijo como ya tuvo un paso anterior por Argentina conocida el medio.

“Y encajó en un grupo donde hasta finales del primer semestre del año había andado muy bien. Alternó, jugó y hoy es una alternativa clara para (Julio) Vaccari para entrar en el caso que cualquier jugador del mediocampo no está en óptimas condiciones”.