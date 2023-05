Como si el fútbol chileno no tuviera suficientes problemas, el propio presidente de la ANFP, Pablo Milad, se encargó de armar y protagonizar una nueva polémica. Esta vez, fue su mensaje de WhatsApp filtrado donde califica al Gobierno de “populista y feminista”.

Todo parte por una iniciativa que hablaba de prohibir a los deudores de pensión alimenticia el ingreso a los estadios. Incluso el Presidente Gabriel Boric le contestó públicamente a Milad y ahora hay una nueva arista…

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello trepeó el piso con Milad y afirma que la polémica propuesta es un nuevo y burdo tropiezo en la gestión del timonel de Quilín.

“El día que queda el despelote en el clásico y se concreta esta reunión en La Moneda con el subsecretario Monsalve, Milad, etc., dimos ideas acá, y en chunga tiramos lo de los papitos corazones, porque la idea era prohibir a todos los que tuvieran antecedentes penales. Papeles manchados con cosas graves, de sangre. No estamos diciendo que no pagar la pensión alimenticia no sea grave, pero decimos delitos violetos”, partió Guarello.

Agregó: “y va Milad y él lo propone, no lo propone el Gobierno. Es Milad el que llega con esta idea que nos había escuchado en la radio, gracias don Pablo por escuchar la primera sintonía, a Agricultura, y propone la talla que tiramos acá”.

“¿Por qué lo sé? Es una infidencia: la ministra de la Mujer es mi sobrina, y me dijo ‘nosotros no propusimos eso porque implicaba una ley especial, por lo tanto es muy difícil de concretar’. Ésta fue una idea de la ANFP para engrupir porque como ellos dicen que el Gobierno es populista y feminista… tirémosle esto a ver qué sale. Pero no fue idea ni de Jaime Pizarro ni la ministra Antonia Orellana. Fue de Milad, que más encima la copió de acá porque estábamos tirando la talla. Así de serio es”, complementó durísimo el rostro.

Guarello en llamas contra Milad

Tras estas primeras palabras y la revelación de la fuente directa, Guarello no se contentó con dejar de mentiroso a Pablo Milad y le entró con todo, calificando de lo peor sus capacidades y gestión al mando del fútbol chileno.

“Esto demuestra lo irrespetuoso, desprolijo y pichanguero que es Pablo Milad. La mala conducción que tiene y forma absolutamente improvisada para gestionar todo tipo de ideas o iniciativas para frenar algo tan grave y que tiene al fútbol en jaque como la violencia en los estadios. Pero te dice otra cosa más: a Milad lo quieren echar de la ANFP, por eso lo filtran. Lo quieren sacar de la ANFP. Ya le hicieron un golpe de estado a Moreno. ¿Cuál es el problema de Milad? Que no hace nada para que no lo saquen. Milad está regalado para que los saquen porque ha hecho todos loe méritos posibles para irse”, expone.

El periodista añade: “¿qué aferra a Milad en la ANFP? La plata que recibe de la Conmebol. Y eso lo tiene agarrado a dos manos y encadenado a las puertas de Quilín. Porque si se va sabe que pierde los 43 mil dólares que gana en la Conmebol. 20 mil como presidente de la ANFP y 23 mil como vicepresidente, estos cargos que regala Domínguez. O sea, gana una fortuna siendo presidente del fútbol chileno, entonces estamos en un brete impotente: por un lado tenemos a un inoperante total, imprudente y mal educado a cargo de la ANFP, que no sirve para gestionar y tiene al fútbol chileno al borde del colapso; y por otro lado un grupo de perros hambrientos preparando los colmillos para faenarlo”.

Juan Cristóbal Guarello sentencia tajante que “al contrario de lo que le pasó a Harold Mayne-Nicholls con Piñera, este Gobierno no tiene ningún interés en sacar o poner a Milad, no les interesa Milad. Su problema no es el fútbol profesional… La figura de Milad no era un problema para este Gobierno, pero ahora si lo es. Milad gratuitamente se instaló como un enemigo por más que esté tratando de dar explicaciones por interno y llamando para pedir perdón. Que Milad entienda que es un imprudente impresionante con los WhatsApp. Una cosa es un grupo de amigos del colegio pero entre los presidentes de clubes la mitad son enemigos y la otra mitad te quiere cagar”.