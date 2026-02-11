Colo Colo confirmó tras la última reunión de Blanco y Negro que van por un último refuerzo para el plantel del técnico Fernando Ortiz, en el mercado de fichajes 2026.

Luego de una larga charla en el estadio Monumental, le fue solicitada a la dirigencia, pero especialmente a Daniel Morón, la búsqueda de un nuevo nombre para potenciar el plantel.

Si bien descartaron hablar públicamente de nombres en una lista que manejan, ya hay pistas de lo que buscarán para el plantel albo, lo que incluye un valor desde el extranjero.

Así lo confirma Coke Hevia, quien asegura que hay tres jugadores apuntados por la dirigencia de Colo Colo, aunque el foco está puesta en un argentino que sería un bombazo.

Colo Colo necesita un nuevo nombre para su plantel. Foto: Andres Pina/Photosport

Un argentino y dos chilenos para Colo Colo

El último refuerzo de Colo Colo dará que hablar durante los próximos días, porque deben acelerar las gestiones para que llegue cuanto antes al estadio Monumental.

Si bien no hay nombres directos emplazados por la dirigencia, fue Coke Hevia quien posteó pistas para dar a conocer lo que se busca para cerrar el mercado de fichajes.

“La lista de delanteros de CC incluyen 2 chilenos y un argentino. Los chilenos son prácticamente imposibles desde lo económico y el deseo de los jugadores. El argentino, de buena edad, puede hacerse rápido y está listo para jugar. Para mi es la opción más clara. Apenas pueda, lo doy”, explicó en sus redes.

Este grupo dejaría fuera al paraguayo Matías Rojas, quien ha sido uno de los rumores fuertes de los últimos días en Colo Colo, por lo que se mantiene el misterio.

