“Lo mandaron a la punta del cerro”: Coke Hevia destapa la verdad del caso Lautaro Pastrán en Colo Colo

El periodista echó al agua la situación del jugador presentado la semana pasada en Macul. El Cacique va por nuevo refuerzo en su posición.

Por Nelson Martinez

El jugador fue presentado la semana pasada en Macul.
© Pauta / PhotosportEl jugador fue presentado la semana pasada en Macul.

Nueva polémica en Colo Colo. Si el equipo es criticado por su nivel en cancha, fuera de ella también hay controversia por un fichaje que hace rato dio que hablar en la interna: Lautaro Pastrán.

Desde un inicio hubo intriga por la tardanza en su presentación en el Estadio Monumental, lo que terminó dándose hace cinco días. Pero no hubo rastros del argentino-chileno en la reciente citación y los entrenamientos, encendiendo las alarmas.

“Ya tengo el puesto para el fichaje… El extranjero se lo van a gastar en un extremo”, lanzó Coke Hevia en el programa Pauta de Juego, de Radio Pauta. Fue ahí que el periodista sacó a colación el caso del refuerzo albo.

¿Qué pasó con Lautaro Pastrán en Colo Colo?

Coke Hevia ocupó el micrófono en Radio Pauta para tirar la bombita del polémico caso de Lautaro Pastrán en Colo Colo. El comunicador dijo que el delantero no verá minutos próximamente por una particular razón.

“¿Por qué Colo Colo va por un extremo? Porque Lautaro Pastrán está para un rato, hubo una calentura importante el fin de semana con unos trabajos que no se hicieron”, informó.

Publicidad

Siguiendo con el caso, el periodista comentó la verdad del caso. Ahí, aseguro que al ex Everton “lo mandaron, en buen chileno, a la punta del cerro. No está físicamente para más de 20 minutos”.

Pastrán viene de Liga de Quito, donde anotó dos goles pero terminó en la banca, provocando su salida. Sus mejores campañas han sido en Everton, siendo el 2023 el mejor año con cinco goles en 17 encuentros.

