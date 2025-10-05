El paso de Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 no fue el mejor a nivel deportivo, porque el equipo del Pacífico fue goleado en todos sus partidos y se despidió de la competencia con 0 puntos. Sin embargo, los jugadores recordarán por mucho tiempo el cariño que recibieron en Chile.

Nadie lo esperaba, pero Nueva Caledonia jugó casi como local en nuestro país. En Rancagua, donde perdieron por 9-1 contra Estados Unidos y 5-0 contra Sudáfrica, los fanáticos nacionales los apoyaron como si se tratara de la propia selección chilena.

Para el último partido de la fase de grupos, donde enfrentarían a Francia, los del Pacífico se trasladaron al Fiscal de Talca. El cambio de locación no cambió las cosas, porque volvieron a recibir el aliento de miles de personas.

La caída inapelable frente a los galos (6-0) confirmó su eliminación, pero Nueva Caledonia era solo sonrisas. Para responder a todo el cariño, un jugador se puso la camiseta de Rangers de Talca después de que todo el plantel posara con un cartel de “Gracias por todo, Chile” con las banderas de ambos países.

Por otro lado, Francia necesitaba ganar para clasificarse a los octavos de final del Mundial Sub 20. La victoria sobre Nueva Caledonia le permitió alcanzar seis puntos (los mismos que Estados Unidos y Sudáfrica, ambos con mejor diferencia de gol). Con esas unidades, es el mejor tercero del torneo y avanza de ronda.

