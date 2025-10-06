Luego de conseguir milagrosamente su clasificación para los octavos de final del Mundial Sub 20, este martes la Selección Chilena se enfrentará a México en busca de un lugar entre los ocho mejores equipos del certamen que se juega en nuestro país.

Pese a que las expectativas no son las mejores, dada la exhibición futbolística que realizó en primera ronda el equipo que dirige Nicolás Córdova, se espera que los hinchas acompañen a La Roja en su visita al Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Precisamente ese factor de localía es el que quieren aprovechar en la Selección Sub 20 para poder conseguir el triunfo que les deposite en cuartos de final del Mundial. Así lo afirmó el volante Agustín Arce, que asoma como titular en la escuadra nacional ante México.

ver también Mientras México Sub 20 cuesta 35 millones de euros, esto vale la selección de Chile

La carta bajo la manga de La Roja en el Mundial Sub 20

“El estadio va a estar lleno y eso va a jugar a favor de nosotros. Esperemos que con el apoyo de la gente, más el juego que vayamos a hacer mañana, ganar el partido y clasificar”, expresó el hoy jugador de Deportes Limache.

En ese aspecto, el volante de la Selección Chilena espera que en Valparaíso se les pueda abrir el arco ante México para retomar confianza y soñar con una clasificación para la próxima fase del Mundial Sub 20.

“Tenemos que hacer los goles, sé que se nos va a dar, este partido es muy importante y todos estamos muy unidos, con mucha confianza de que vamos a sacar esto adelante y vamos a clasificar a cuartos, que es lo que esperamos todos”, finalizó Agustín Arce.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo juega La Roja?

Por los octavos de final del Mundial Sub 20, la Selección Chilena se enfrentará a México en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, este martes 7 de octubre a contar de las 20:00 horas.