¿Dónde ver a Chile vs México? Horario y transmisión EN VIVO por TV y ONLINE de los octavos de final

La Selección Chilena se juega este martes su paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Por Andrea Petersen

Este es el horario y programación del partido por octavos de final.
La Selección Chilena sub 20 consiguió una inesperada clasificación a los octavos de final del Mundial de la categoría, que se desarrolla en Chile. Pese a la derrota 2-1 ante Egipto, la Roja juvenil logró avanzar a la siguiente ronda gracias a la diferencia en el número de tarjetas amarillas luego de que se produjo un triple empate en el Grupo A.

Ahora, el equipo dirigido por Nicolás Córdova se prepara para un duelo clave ante México, que se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con el objetivo de obtener un lugar en los cuartos del final del torneo.

Horario y transmisión de Chile vs. México en el Mundial Sub 20

El encuentro se jugará este martes 7 de octubre a los 20:00 horas. La transmisión estará disponible por Chilevisión en señal abierta y DSports en televisión por cable. Además, el partido podrá verse de forma online a través de Chilevisión.cl, MiCHVy DGO.

Revisa la numeración de CHV según tu cable operador

Chilevisión

Abierta

  • 11 (Santiago)

TDT

  • 11.1 (Santiago)
  • 9.1 (Arica)
  • 4.1 (Iquique)
  • 11.1 (Pozo Almonte)
  • 2.1 (Calama)
  • 7.1 (Antofagasta)
  • 2.1 (Copiapó)
  • 13.1 (Huasco)
  • 5.1 (Vallenar)
  • 2.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 8.1 (Ovalle)
  • 2.1 (Quillota-La Calera)
  • 10.1 (Valparaíso)
  • 10.1 (Rancagua)
  • 5.1 (Pichilemu)
  • 4.1 (Cauquenes)
  • 5.1 (Constitución)
  • 11.1 (Chillán)
  • 7.1 (Concepción)
  • 5.1 (Lebu)
  • 2.1 (Angol)
  • 11.1 (Temuco)
  • 2.1 (Villarrica-Pucón)
  • 10.1 (Valdivia)
  • 7.1 (Osorno)
  • 10.1 (Puerto Montt)
  • 7.1 (Punta Arenas)
Cable

  • VTR: 21(Santiago)/711
  • DirecTV: 151/1151
  • Movistar: 121/811
  • Claro: 55/555
  • Zapping: 21
  • TuVes HD: 57
  • Entel: 66
  • Mundo: 15/515
  • GTD/Telsur: 21/27
