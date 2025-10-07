La Selección Chilena sub 20 consiguió una inesperada clasificación a los octavos de final del Mundial de la categoría, que se desarrolla en Chile. Pese a la derrota 2-1 ante Egipto, la Roja juvenil logró avanzar a la siguiente ronda gracias a la diferencia en el número de tarjetas amarillas luego de que se produjo un triple empate en el Grupo A.

Ahora, el equipo dirigido por Nicolás Córdova se prepara para un duelo clave ante México, que se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con el objetivo de obtener un lugar en los cuartos del final del torneo.

Horario y transmisión de Chile vs. México en el Mundial Sub 20

El encuentro se jugará este martes 7 de octubre a los 20:00 horas. La transmisión estará disponible por Chilevisión en señal abierta y DSports en televisión por cable. Además, el partido podrá verse de forma online a través de Chilevisión.cl, MiCHVy DGO.

Revisa la numeración de CHV según tu cable operador

Chilevisión

Abierta

11 (Santiago)

TDT

11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valparaíso)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

