Más allá de la forma milagrosa en la que se consiguió la clasificación, gracias a las métricas del fair play, la Selección Chilena se metió en los octavos de final del Mundial Sub 20, donde este martes se verá las caras ante México en Valparaíso.

Por más que haya cuestionamientos a la propuesta del técnico Nicolás Córdova o al nivel de los futbolistas, la realidad es que se cumplió el primer gran objetivo que tenía la escuadra en la previa a la cita planetaria. Una instancia muy conocida en nuestro país.

De las siete presentaciones que registra Chile en la historia de los Mundiales Sub 20, ésta es la cuarta ocasión consecutiva que jugará por octavos de final, sin contar su debut en 1987 donde entraron de inmediato a cuartos. Para sorpresa de todos, los números son más que positivos.

Así le fue a Chile en octavos de final en Mundiales Sub 20

Su primera vez en esta fase fue en Países Bajos 2005, donde el equipo que dirigía José Sulantay, con figuras de la talla de Gonzalo Jara, Matías Fernández y José Pedro Fuenzalida, se enfrentaron al país organizador, donde recibieron una abultada goleada por 3-0.

A la edición siguiente, en Canadá 2007, consiguieron superar esta valla. Un solitario gol de Arturo Vidal le dio el triunfo a Chile por la cuenta mínima ante Portugal en Edmonton. Ese fue el Mundial Sub 20 donde nació la leyenda de la Generación Dorada.

Mientras que la última vez que La Roja estuvo en octavos de final de una Copa del Mundo Juvenil fue en Turquía 2013, cuando en la ciudad de Bursa, el equipo de Mario Salas enfrentó a Croacia, a quien logró derrotar por 2-0, con tantos de Nicolás Castillo y un autogol de Jozo Simunovic.

Así las cosas, el registro en esta etapa del Mundial Sub 20 para Chile es más que positivo, con sólo una derrota y dos victorias consecutivas. ¿Será capaz Córdova y sus métricas de mantener esta positiva racha?

¿Cuándo juega La Roja?

Por los octavos de final del Mundial Sub 20, la Selección Chilena se enfrentará a México en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, este martes 7 de octubre a contar de las 20:00 horas.