Mercado

Con ex Colo Colo y la U: La lista de jugadores libres que busca nuevo club

Mientras se mueve el mercado de fichajes, el grupo de jugadores entrena con el equipo del Sifup a la espera de nuevas oportunidades.

Por Felipe Pavez Farías

Larry Valenzuela destaca en el equipo del Sifup
El mercado de fichajes se mueve rápidamente en el fútbol chileno. El retorno de la Liga de Primera acelera las negociaciones y los clubes buscan las últimas contrataciones antes del comienzo de temporada. 

Lo primero será la Supercopa y luego la temporada del campeonato nacional. El tema es que aún hay un grupo importante de futbolistas que espera por un llamado para volver a jugar en este 2026. Así lo evidenció el propio Sifup, que apoya a este puñado de jugadores. 

Es que para evitar que pierdan el ritmo, se dispone de un cuerpo técnico y se les realiza una importante pretemporada para llegar en las mejores condiciones. Nivel que se ha destacado con amistosos con empate 3-3 ante Palestino y triunfo por 6-2 sobre Inter de Recoleta. 

En el plantel figuran nombres importantes con recorrido en Colo Colo y Universidad de Chile entre otros. En el arco se contempla a Maximiliano Farías, Francisco Briceño, y Alonso Montecinos. En la defensa: Gonzalo Medina, José Basualto, Martín Delgado, Mathías Gallardo, Lucas Reyes, Benjamín Romo, Jean Soto, Nicolás Barrios y Álvaro Rojas.

Luis Larry Valenzuela destaca en el equipo del Sifup

En el medio campo asoman Carlos Opazo, Luis Pacheco, Diego Paz, Luciano Meza, Diego Maureira, Luis Larry Valenzuela, Fabián Almendra, Nicolás Maturana, Simón Arias y Víctor Cisterna. Mientras que en el ataque aparece Felipe Durán, Gary Tello, David Quiroz, Fernando Soto, Kevin Rojas, Luciano Parra y Lucas Fierro. 

Nico Maturana también figura entre los jugadores que busca una oportunidad en 2026

¿Cuándo cierra el libro de pases en la Liga de Primera?

Según indican las bases de la Liga de Primera para 2026, los clubes tienen hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 4ª fecha del Campeonato. Lo que vendría siendo el 21 de febrero. Cabe consignar que al término de la primera rueda, nuevamente se abre el mercado pero ahora solo serán tres contrataciones para la recta final del año. 

