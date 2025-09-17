Colo Colo comenzó este 2025 con gran entusiasmo, prometiendo a sus hinchas un año cargado de grandes celebraciones deportivas y sobre todo recreativas en el marco de su Centenario, sin embargo, la situación cambió radicalmente con el pasar de los meses, el fallecimiento de hinchas en la previa de Colo Colo-Fortaleza por Copa Libertadores, los malos resultados sobre el césped con duras derrotas tanto en el plano local como en el internacional y la salida de Jorge Almirón hicieron que las conmemoraciones terminaran relegándose a un segundo plano.

Dentro de ese panorama, una de las pocas actividades que logró concretarse con éxito fueron los partidos disputados frente al Real Valladolid. El elenco español -ligado a la historia por el fallecimiento de David Arellano- viajó especialmente a Chile para realizar su pretemporada, y desde entonces ha mostrado gran gratitud a los albos por la experiencia vivida.

Es en este contexto donde se conoció un tierno gesto por parte de los “pucelanos” hacia el Cacique, justo en un momento difícil para Colo Colo, tras haber sido golpeado por la dura derrota sufrida en la Supercopa frente a Universidad de Chile.

El gesto del Valladolid hacia Colo Colo en redes sociales

A través de sus redes sociales, el club español compartió una imagen tomada en el estadio José Zorrilla durante el triunfo por 3-1 sobre el Almería este fin de semana. En la foto se aprecia a un hombre vistiendo la camiseta del Valladolid y a una mujer con la camiseta de Colo Colo, acompañada además de la bandera chilena.

Lo más destacado fue el mensaje que acompañó la publicación, reafirmando la reciente hermandad entre ambas instituciones: “🇨🇱🤟🏻💜 Desde Chile directos a Zorrilla. La hermandad Real Valladolid/@ColoColo siempre presente” , señalaron.

Hasta el cierre de esta nota, la publicación del Valladolid acumulaba más de 26 mil visualizaciones en la red social de X y cerca de cincuenta comentarios en Instagram, la mayoría provenientes de fanáticos chilenos que celebraron el gesto y agradecieron la cercanía del club español con Colo Colo en un año tan simbólico -difícil- para la institución alba.