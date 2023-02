Las vidas de Marco Antonio Villaseca y Ricardo Rojas quedaron unidas hace 24 años. El 7 de febrero de 1999, en un clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, se enfrentaron a combos en la cancha del Estadio Nacional y terminaron en el calabozo de una comisaría. Una imagen que ambos han sabido borrar con su presente.

Tanto Villaseca como Rojas están en otra, y se dedican a entrenar jóvenes valores. El ex mediocampista albo lo hace en Unión La Calera, con las fuerzas básicas del cuadro cementero, mientras el ex defensor azul se encuentra al interior de la Región de Coquimbo, tras su paso por Provincial Ovalle.

El tiempo pasa y por eso el Duro Villaseca decide hablar con Redgol. "No es grato ese tema, pero no tengo problemas de decirlo. Con Ricardo compartimos en México, teníamos el mismo representante. Fue lo del momento y punto. Y hay que asumirlo, aunque ahora me preocupo como entrenador: tengo 250 niños y niñas y ahora todos saben", agrega.

"Ricardo también es entrenador y el tema no me enorgullece", aclara el hombre de 47 años antes de dar vuelta a la página para repasar su presente, siempre ligado al fútbol.

"Los viajes me matan el deseo de trabajar en un primer equipo"



Marco Villaseca saca pecho cuando le preguntan por el trabajo con los más jóvenes. "En el fútbol formativo uno ve en las caras lo que les entregas. En el fútbol profesional, el coordinador debe entregarte las cosas sí o sí, es la obligación", reconoce el bicampeón en Colo Colo y seleccionado en eliminatorias y Copa América.

"Pero con los niños es distinto: a fines del año pasado hicimos una comida para cada una de las cuatro categorías, con los chiquititos y los más grandes. Fue para compartir un asado, pollo, carne... maravilloso para ellos. Y les va a quedar", valora el ex Audax, Colo Colo, Unión Española, O'Higgins, Spartak de Moscú, Santiago Morning, Concepción, Rangers y O'Higgins.

- ¿Le dan ganas de trabajar en un primer equipo?

"Me gusta el tema administrativo, soy estructurado y siempre quiero tener todo como corresponde. En un primer equipo me mata el tema de los viajes, y seguir viajando como cuando era futbolista. Eso va contra mi deseo de trabajar ahí. Es entretenido, uno tiene los recursos, buenos hoteles y buses, pero también hay concentraciones como cuando jugaba y seguir de la misma forma no me motiva mucho".

- ¿Cómo ve el presente de Colo Colo en materia de formación?

"Colo Colo es muy distinto. Tiene todo para sacar jugadores, buena cantera y todos los elementos para trabajar. Es menos difícil. Y después que hagan debutar a los chicos es muy distinto a lo que fue Colo Colo antes, porque hay que tener jugadores de peso y nombre, jugadores importantes junto a los jóvenes".

- Usted estuvo en un equipazo.

"Es que en nuestra época pasaba lo mismo, pero Marcelo Espina y José Luis Sierra llevaban el funcionamiento del equipo, junto a Ivo Basay y el Rambo (Marcelo Ramírez) y ahí los chicos aparecían. En cambio, ahora hay jugadores de calidad, pero se va uno y traen otro, que debe adaptarse y a empezar a ganar importancia".

- ¿Es tan difícil esa adaptación?

"Es que hay buenos jugadores, pero están recién llegados, y tienen que adaptarse a Colo Colo, esa es la realidad. Muchos dicen 'jugaste cinco-seis años en Colo Colo, y antes sí que era difícil'. Es que hoy día cuesta y muchos no llegan a triunfar en Colo Colo. Están un año y tienen que salir porque no se adaptaron".

- ¿Y eso qué significa para los jóvenes?

"Que tienen que aprovechar esas ocasiones que tienen por estas mismas circunstancias. En Colo Colo traen jugadores porque se han ido otros y ha costado que se armen, al menos en cuanto al funcionamiento. Es parte de: que se conozcan y que agarren ritmo. Colo Colo no salió campeón por una buena campaña, si no que de a poco empezó a mejorar y fue campeón después de varios años".